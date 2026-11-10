Max Verstappen y sus cinco mayores remontadas en F1

Max Verstappen ha convertido las salidas desde el fondo en una parte esencial de su legado en la Fórmula Uno. Su recuperación del puesto 21 al segundo lugar en Sao Paulo 2026 es la mayor de su trayectoria por posiciones recuperadas, pero ninguna tuvo la dificultad ni la importancia de su victoria en ese mismo circuito dos años antes: bajo la lluvia, desde el lugar 17 y con Lando Norris como amenaza directa en la lucha por el título.

Este listado no considera únicamente la cantidad de lugares ganados. También toma en cuenta el resultado final, las condiciones de la pista, el momento de la temporada y la presión que acompañó a cada actuación.

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1. Sao Paulo 2024: del lugar 17 a una victoria decisiva

Verstappen llegó a Brasil después de diez Grandes Premios sin ganar y con Norris cada vez más cerca en el campeonato. El británico consiguió la pole, mientras Max quedó eliminado en la Q2 durante una clasificación marcada por la lluvia y las banderas rojas. El neerlandés terminó duodécimo, pero una sanción de cinco posiciones por cambiar el motor de combustión interna lo envió hasta el lugar 17.

Su remontada comenzó desde la primera vuelta. Verstappen encontró espacios donde otros apenas podían mantener el auto sobre la pista y ya ocupaba el sexto lugar en la vuelta 11. La bandera roja le permitió cambiar neumáticos sin realizar una parada convencional, pero la estrategia no explica por sí sola lo que sucedió: antes de la interrupción ya había recuperado once posiciones y, después del reinicio, todavía tuvo que superar a Esteban Ocon para quedarse con el liderato.

Max ganó con 19.477 segundos de ventaja sobre el francés, mientras Norris terminó sexto. Aquella actuación puso fin a su sequía, amplió nuevamente su diferencia en el campeonato y despejó el camino hacia su cuarto título consecutivo. No fue la remontada más grande de su carrera en términos numéricos, pero sí la más importante.

2. Sao Paulo 2026: del puesto 21 al segundo lugar

Dos años después, Interlagos volvió a ofrecerle un escenario para atacar desde el fondo. Verstappen clasificó en el lugar 16, pero Red Bull cambió varios componentes de la unidad de potencia y recibió una sanción de 30 posiciones. Debido a la aplicación del reglamento y a las penalizaciones de otros competidores, comenzó oficialmente desde el puesto 21, solamente por delante de Checo Pérez.

La carrera inició sobre una pista mojada que comenzó a secarse. Max aprovechó las primeras vueltas para superar a gran parte de la zona baja y entrar rápidamente a los puntos. Su primer periodo con neumáticos intermedios resultó clave: encontró ritmo, evitó los incidentes y se acercó al grupo delantero antes de que comenzaran las paradas para colocar gomas de seco.

Verstappen alcanzó el segundo puesto durante la parte intermedia, aunque los problemas de balance le impidieron recortar la diferencia con Norris. Cuando la lluvia regresó, Red Bull lo llamó por otro juego de intermedios y aseguró el podio. Cruzó la meta 14.602 segundos detrás del McLaren.

El avance del lugar 21 al segundo representa 19 posiciones recuperadas, la mayor cifra de su carrera en la Fórmula Uno. No terminó en victoria, pero confirmó nuevamente que Interlagos es el circuito en el que sus remontadas alcanzan otra dimensión.

3. Rusia 2021: del último lugar al segundo

El Gran Premio de Rusia apareció en plena batalla por el campeonato entre Verstappen y Lewis Hamilton. Red Bull instaló una nueva unidad de potencia Honda en el auto del neerlandés y aceptó una penalización que lo mandó al último lugar de la parrilla.

Max comenzó con neumáticos duros y avanzó con paciencia en una carrera disputada principalmente sobre piso seco. La dificultad para adelantar en Sochi y el tráfico limitaron su progreso durante buena parte de la prueba, pero la lluvia alteró todo en las vueltas finales.

Mientras varios pilotos permanecieron en pista con neumáticos para seco, Verstappen entró por intermedios y aprovechó el caos para alcanzar el segundo lugar. Hamilton obtuvo su victoria número 100, pero Max pasó del puesto 20 al segundo y recuperó 18 posiciones.

El resultado tuvo un valor enorme para el campeonato. Lo que parecía destinado a convertirse en una pérdida considerable de puntos terminó con Verstappen en el podio. Meses después conquistaría su primer título por una diferencia mínima, por lo que aquella recuperación en Sochi resultó mucho más importante de lo que parecía esa tarde.

4. Sao Paulo 2025: del pit lane al podio

La edición de 2025 comenzó con una eliminación de Verstappen en la Q1. Red Bull decidió modificar la configuración del RB21 y reemplazar componentes de la unidad de potencia bajo condiciones de parque cerrado. Esos cambios lo obligaron a arrancar desde el pit lane, detrás de toda la parrilla.

La dificultad aumentó durante las primeras vueltas debido a una ponchadura que lo mandó nuevamente a boxes. Max quedó obligado a recuperar terreno por segunda ocasión, pero el ritmo del Red Bull y una estrategia agresiva le permitieron atravesar el grupo.

Verstappen llegó hasta los primeros lugares y, durante el cierre, alcanzó a Kimi Antonelli para disputar la segunda posición. El italiano resistió la presión y conservó el puesto por apenas 0.362 segundos. Max terminó tercero, a 10.750 segundos del ganador Norris.

Salir desde el pit lane, sufrir una ponchadura y aun así subir al podio convirtió aquella carrera en una demostración completa de velocidad, administración y capacidad para reconstruir un Gran Premio que parecía perdido desde antes de la salida.

5. Estados Unidos 2018: del lugar 18 al segundo

En Austin, Verstappen dañó la suspensión trasera de su Red Bull tras golpear un borde durante la clasificación. El problema y una posterior penalización relacionada con la caja de cambios lo enviaron hasta el puesto 18 de la parrilla.

Su avance fue inmediato. En solamente ocho vueltas ya había llegado al quinto lugar. Red Bull apostó por una sola parada y Max administró sus neumáticos durante un periodo mucho más largo que el de varios rivales. La estrategia lo colocó detrás de Kimi Räikkönen y por delante de Hamilton en las vueltas finales.

El Mercedes tenía neumáticos más frescos y Hamilton necesitaba superar a Verstappen para aumentar sus posibilidades de asegurar el campeonato esa misma tarde. Max resistió cada ataque y protegió el segundo puesto hasta la bandera a cuadros.

Terminó solamente 1.281 segundos detrás de Räikkönen y recuperó 16 posiciones. En ese momento todavía no había conquistado un campeonato, pero aquella actuación mostró varias de las cualidades que después definirían su etapa dominante: agresividad para adelantar, control de los neumáticos y calma para defender bajo presión.

Las cinco carreras también explican la conexión de Verstappen con Interlagos. Tres de sus mayores remontadas ocurrieron ahí en temporadas consecutivas: ganó desde el lugar 17 en 2024, subió al podio desde el pit lane en 2025 y pasó del puesto 21 al segundo en 2026.

Otras actuaciones quedaron muy cerca del listado. En Bélgica 2022 ganó desde el puesto 14 y tomó el liderato definitivo antes de completar la mitad de la carrera. En Arabia Saudita 2023 avanzó del lugar 15 al segundo. Brasil 2016 tampoco aparece entre las cinco mayores por posición de salida, pero conserva un sitio especial: después de caer al puesto 14 por una parada tardía, recuperó once lugares durante las últimas 16 vueltas bajo la lluvia y terminó tercero.

La mayor remontada numérica de Verstappen ocurrió en 2026, pero su obra definitiva permanece en Sao Paulo 2024. Aquel día no solamente atravesó la parrilla: respondió a la presión de su rival directo, ganó una carrera que parecía perdida y transformó un momento de incertidumbre en el impulso final hacia otro campeonato.