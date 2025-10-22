McLaren y su fantasma más peligroso: la rivalidad entre Norris y Piastri amenaza con fracturar al equipo
McLaren vuelve a vivir lo que alguna vez creyó parte de su pasado. Décadas después de las tormentas entre Ayrton Senna y Alain Prost, y años después del colapso entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, el equipo enfrenta una nueva tensión interna que comienza a escalar. Hoy, los protagonistas se llaman Lando Norris y Oscar Piastri. Dos talentos jóvenes, dos estilos distintos y un mismo objetivo: ganar.
La historia parece repetirse. McLaren, que por fin recuperó un auto capaz de pelear al frente, se encuentra otra vez atrapado entre el orgullo y la velocidad de sus propios pilotos. La rivalidad entre Norris y Piastri ya no es disimulada. Dentro y fuera de la pista, las miradas, las maniobras y las declaraciones dejan claro que ninguno está dispuesto a ocupar el papel de segundo.
Norris y Piastri: el conflicto
Lo más preocupante para la dirección del equipo es que las “Papaya Rules”, ese código interno creado para mantener la armonía y evitar choques entre compañeros, parecen haber perdido autoridad. Andrea Stella, jefe de McLaren, estableció esas normas para priorizar los puntos del conjunto sobre las batallas personales, pero en las últimas carreras sus pilotos actúan como si esas reglas no existieran. Lo que comenzó como competencia sana empieza a transformarse en un pulso de poder.
El punto de quiebre llegó en Canadá, cuando Norris y Piastri se rozaron en plena lucha por la posición, rompiendo la regla número uno de cualquier escudería: no arruinar la carrera del compañero. La escena revivió viejas postales de McLaren, las mismas que marcaron los años más turbulentos de su historia.
La referencia es inevitable. En 1989, Senna y Prost llevaron su relación al límite. Ambos eran campeones, ambos exigían ser la referencia y ninguno cedía terreno. Aquella rivalidad acabó con choques en Suzuka y la ruptura total entre dos leyendas. El equipo ganó carreras, pero perdió armonía.
Años después, en 2007, el patrón se repitió. Alonso y Hamilton formaron una dupla destinada al dominio, pero el conflicto interno terminó por destruir el proyecto. Los pilotos se quitaron puntos entre sí y el campeonato se escapó a manos de Kimi Räikkönen por un solo punto. La historia dejó una lección clara: los equipos que no imponen orden terminan cediendo títulos.
Hoy, Norris y Piastri caminan por esa misma línea delgada. Piastri muestra una madurez sorprendente y no teme desafiar a quien muchos ven como el rostro de McLaren. Norris, en cambio, defiende su lugar como líder natural después de años de cargar con el peso del equipo. Esa mezcla de ambición, orgullo y talento convierte cada fin de semana en una prueba de equilibrio.
Las comparaciones con Senna-Prost y Alonso-Hamilton no son exageradas. En todos los casos, McLaren tuvo en sus manos a dos pilotos excepcionales y un mismo problema: la falta de control interno. La escudería se encuentra ante una oportunidad histórica con un coche competitivo y dos talentos capaces de ganar, pero el ambiente dentro del box amenaza con volverse tóxico si las “Papaya Rules” siguen ignoradas.
Si McLaren quiere realmente volver a la cima, deberá actuar con decisión. La velocidad y el talento no bastan sin disciplina. El equipo necesita recuperar la autoridad de sus normas internas antes de que la situación estalle. La historia ya demostró que los campeonatos no se pierden en pista, sino dentro del propio garaje.
McLaren tiene coche, pilotos y velocidad para soñar con el título. Lo que necesita ahora es control. Si no logra hacerlo, la rivalidad que hoy alimenta su ambición puede convertirse en la misma que la destruya.