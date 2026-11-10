Mercedes recupera la cima de la Fórmula Uno después de cuatro años de reconstrucción

Mercedes completó en Brasil su regreso a lo más alto de la Fórmula Uno. “Nos tomó varios años volver a la cima. No muchos equipos han podido regresar de una situación así y ganar nuevamente”, reconoció Toto Wolff después de que el cuarto lugar de George Russell y el quinto de Kimi Antonelli aseguraron el noveno Campeonato Mundial de Constructores de la escudería. Una semana después del título de pilotos conquistado por el italiano en México, las Flechas Plateadas volvieron a ganar ambas coronas durante una misma temporada por primera vez desde 2020.

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El resultado representa mucho más que otro trofeo para una organización acostumbrada al éxito. Mercedes conquistó ocho campeonatos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021, además de siete títulos de pilotos durante ese periodo. El cambio reglamentario de 2022 terminó con su dominio y abrió la etapa más complicada de su historia reciente.

Cuatro temporadas lejos de la cima

La nueva generación de monoplazas con efecto suelo expuso una desconexión entre los resultados de las simulaciones y el comportamiento del auto en la pista. El W13 de 2022 presentó un concepto radical, con pontones extremadamente reducidos, pero sufrió con rebotes, falta de estabilidad y dificultades para mantener su rendimiento. Mercedes terminó tercera con 515 puntos y solamente consiguió una victoria, obtenida por Russell en Brasil.

Aquel triunfo en Interlagos alimentó la esperanza de que el concepto todavía podía recuperarse. Mercedes mantuvo parte de esa filosofía al comenzar 2023, pero pronto comprobó que el problema era más profundo. El equipo abandonó la idea de los pontones mínimos y presentó una transformación importante en Mónaco, aunque las modificaciones no bastaron para acercarlo de forma constante a Red Bull. Finalizó segundo entre los constructores con 409 puntos, pero no ganó ningún gran premio.

La temporada 2024 produjo algunos momentos de recuperación sin resolver la irregularidad. Lewis Hamilton ganó en Gran Bretaña y Bélgica, mientras Russell se impuso en Austria y Las Vegas. Mercedes consiguió cuatro victorias, pero el W15 solamente funcionaba dentro de una ventana reducida de temperatura y configuración. El equipo cayó al cuarto lugar con 468 puntos, su peor posición desde 2012.

La salida de Hamilton hacia Ferrari cerró una de las sociedades más exitosas de la historia. Para 2025, Russell asumió el liderazgo y Mercedes apostó por Antonelli, quien llegó a la Fórmula Uno con apenas 18 años. El británico ganó en Canadá y Singapur, mientras el novato consiguió tres podios y 150 puntos. La escudería recuperó el segundo lugar con 469 unidades, aunque terminó 364 por detrás del dominante McLaren.

El progreso confirmó que Mercedes había recuperado parte de su competitividad, pero todavía no contaba con un auto capaz de disputar el campeonato. La verdadera oportunidad apareció con el cambio completo de reglamento para 2026, que transformó el chasis, la aerodinámica y las unidades de potencia.

El W17 cambió el rumbo de Mercedes

Mercedes preparó el W17 junto con el nuevo motor M17 E Performance. La eliminación del MGU-H, el aumento de la participación eléctrica y la introducción de combustibles totalmente sostenibles obligaron a los fabricantes a comenzar prácticamente desde cero. La experiencia de la división de motores de Brixworth volvió a convertirse en una ventaja, pero el éxito no se explicó únicamente por la unidad de potencia.

Por primera vez desde 2021, el comportamiento del monoplaza coincidió con los datos obtenidos en las herramientas de simulación. Mercedes volvió a comprender cómo reaccionaría su auto antes de llevarlo a la pista, una correlación que nunca consiguió dominar durante la etapa de efecto suelo. El W17 nació con una plataforma estable, eficiencia aerodinámica y capacidad para funcionar en circuitos con características diferentes.

La primera confirmación llegó en Australia. Russell ganó la carrera inaugural y Antonelli completó el doblete, con sus perseguidores de Ferrari a más de 15 segundos. El italiano tomó el relevo con victorias consecutivas en China y Japón, antes de imponerse también en Miami. Mercedes ganó los primeros cuatro grandes premios de la temporada y convirtió las expectativas de la pretemporada en una superioridad real.

El equipo tampoco dejó de desarrollar el auto después de su gran comienzo. En Canadá presentó un paquete que modificó desde el alerón delantero hasta el difusor para ampliar el rango de carga aerodinámica, especialmente en la parte trasera. La actualización permitió que el W17 conservara su rendimiento en configuraciones diferentes.

La campaña no estuvo libre de problemas. Russell perdió una posible victoria en Canadá por una falla en la batería y ambos pilotos sufrieron abandonos que redujeron una ventaja que pudo ser todavía mayor. Mercedes también encontró dificultades para llevar los neumáticos a su temperatura adecuada durante algunas carreras. La diferencia frente a los años anteriores fue su capacidad para identificar los problemas sin perder la dirección del proyecto.

Antonelli terminó por convertirse en la figura del regreso. Después de un debut irregular en 2025, ganó nueve grandes premios durante su segunda temporada y aseguró el campeonato en el Gran Premio de la Ciudad de México. Con 20 años y 68 días, superó a Sebastian Vettel como el campeón más joven de la historia y se convirtió en el primer italiano que conquista el título desde Alberto Ascari en 1953.

Russell no obtuvo el campeonato que esperaba después de asumir el liderazgo del proyecto, pero su aportación resultó indispensable. Ganó en Australia, Austria y Azerbaiyán, consiguió cinco poles y mantuvo a Mercedes al frente durante los fines de semana complicados de Antonelli. Entre ambos sumaron las 12 victorias que devolvieron el campeonato a Brackley.

La dimensión de la recuperación aparece al comparar los resultados. Mercedes solamente obtuvo siete triunfos entre 2022 y 2025: uno en 2022, ninguno en 2023, cuatro en 2024 y dos en 2025. Durante los primeros 20 grandes premios de 2026 consiguió 12, cinco más que en las cuatro temporadas anteriores juntas. También acumuló 24 podios, 12 poles y 652 puntos.

Brasil cerró el círculo

En el mismo escenario donde Russell consiguió la única victoria de Mercedes en 2022, el equipo aseguró cuatro años después su regreso al campeonato. El británico reconoció que el resultado reflejaba todo el proceso atravesado por la organización.

“Hemos tenido cuatro años difíciles y toda la organización trabajó muchísimo para devolvernos a esta posición”, declaró Russell después de la carrera. “Volver a la cima es algo de lo que todos debemos sentirnos increíblemente orgullosos”.

Antonelli también colocó el reconocimiento más allá de los dos pilotos: “Todos merecen este campeonato de constructores. No solamente quienes están en la pista, sino también las personas de Brackley y Brixworth”.

El campeonato es el noveno de constructores para Mercedes, cifra con la que igualó a Williams y quedó solamente por detrás de McLaren, que posee 10, y Ferrari, líder histórico con 16. También representa la novena corona de equipos de Wolff como director, con lo que alcanzó el registro de Frank Williams. Al sumar los campeonatos de pilotos obtenidos durante su gestión, llegó a 17 títulos y empató a Ron Dennis.

Mercedes no regresó a la cima mediante una sola contratación, una actualización milagrosa o una ventaja aislada del motor. Lo hizo después de corregir su metodología, recuperar la relación entre la fábrica y la pista, preparar con anticipación el cambio reglamentario y reunir a dos pilotos capaces de ganar.

La escudería que pasó cuatro temporadas intentando comprender sus autos vuelve a controlar ambos campeonatos. El título de Antonelli representa el nacimiento de una nueva figura; el de constructores confirma que detrás de él existe nuevamente una estructura campeona. Mercedes no solamente regresó: volvió a convertirse en la referencia de la Fórmula Uno.