El México GP 2027 anuncia boletos de hasta 66,500 pesos y suma a la Fórmula 2

El Gran Premio de la Ciudad de México 2027 tendrá precios publicados desde 5,580 pesos para una localidad regular y hasta 66,500 pesos para el más costoso. Las cifras son superiores a las anunciadas para la edición de 2026, aunque existe una diferencia indispensable para entender la comparación: el nuevo tarifario ya incluye los cargos por servicio de Ticketmaster, mientras que el anterior los presentaba por separado. Además, la Fórmula 2 formará parte del evento por primera vez en su historia.

La siguiente edición se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La incorporación de la principal categoría de desarrollo rumbo a la Fórmula Uno ampliará la actividad en pista y permitirá que el público mexicano vea competir a algunos de los pilotos jóvenes que buscan llegar a la máxima categoría.

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Entre los nombres de interés para la afición aparecen Noel León y Rafael Villagómez, quienes actualmente compiten en la Fórmula 2 con Campos Racing y Van Amersfoort Racing, respectivamente. Su participación en México dependerá de que formen parte de la parrilla de 2027, por lo que todavía no puede garantizarse su presencia.

¿Cuál es el boleto más barato para el México GP 2027?

La entrada regular más económica será la de la Grada 2A, con un precio total de 5,580 pesos. En 2026, esa misma localidad fue anunciada en 3,900 pesos, sin incluir los cargos de Ticketmaster. La zona destinada a personas con discapacidad tendrá un costo de 5,085 pesos para 2027, frente a los 3,900 pesos publicados bajo las condiciones anteriores.

La diferencia también aparece en otras zonas del circuito. Las gradas 1 y 2 pasarán de una cifra anunciada de 30,500 pesos a un total de 34,500; la Grada 3A, de 9,900 a 13,750; la Grada 4, de 15,000 a 18,500; y la Grada 5, de 15,000 a 19,000 pesos.

En la Zona Rosa, la Grada 8 aparecerá en 14,750 pesos después de que para 2026 se publicara en 10,500, mientras que la Grada 9 llegará a 17,150, frente a los 12,400 del año anterior. Las gradas 14 Sur y 15 Norte tendrán un costo de 14,500 pesos cada una; sus cifras publicadas para 2026 fueron de 10,000 pesos.

El producto más caro del nuevo listado será el Sky Box de la Grada 1 con acceso al Speed Lounge Banamex Verde, por 66,500 pesos. Su equivalente para 2026 fue anunciado en 61,750 pesos sin cargos. Por su parte, el Box Oro Norte subirá en las cifras publicadas de 45,700 a 50,485 pesos.

¿Aumento de precios para el México GP 2027?

Estas cantidades muestran que el desembolso anunciado para 2027 será mayor, pero no permiten calcular el incremento real de cada boleto. Comparar directamente ambos tarifarios produciría porcentajes engañosos porque uno excluye los cargos por servicio y el otro presenta el precio final. El propio anuncio señala, por ejemplo, que la Grada 7 aumentará su capacidad y conservará su precio, aunque en la tabla aparece con un total de 17,500 pesos frente a los 13,900 publicados para 2026 sin cargos.

La llegada de la Fórmula 2 tampoco fue presentada por los organizadores como la causa de un aumento. Representa un valor adicional para el evento y forma parte de un proceso que también contempla inversión y reconfiguración de espacios dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. El objetivo será ampliar la oferta disponible, mejorar la experiencia y aprovechar de mejor manera las distintas zonas del inmueble.

Entre las novedades estarán los paquetes Grada 8 más Speed Lounge Rosa, por 39,600 pesos, y Grada 9 más Speed Lounge Rosa, por 42,000. También continuarán alternativas como los Grandstand Tours, que permiten ocupar ubicaciones diferentes durante los tres días y cuyos precios estarán entre 24,000 y 41,600 pesos.

Los aficionados que adquirieron un Derecho de Primera Opción podrán conservar el mismo asiento que utilizaron en 2026 los días 5 y 6 de noviembre, desde las 9:00 horas. Esa será la única ventana para ejercer el beneficio; las localidades que no sean renovadas volverán al inventario disponible.

La Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte se realizarán el 9 y 10 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, únicamente mediante Ticketmaster. Las tarjetas de crédito participantes ofrecerán seis o 12 meses sin intereses, mientras que las compras con débito se efectuarán en una sola exhibición. La venta general comenzará el 11 de noviembre a la misma hora y permitirá pagar con cualquier tarjeta.

Cada transacción estará limitada a ocho boletos y todas las entradas serán digitales mediante el sistema SafeTix. El México GP abrirá así su proceso de venta con precios finales más transparentes, nuevas localidades y un programa deportivo fortalecido por la llegada de la Fórmula 2. La edición de 2027 no ofrecerá únicamente otra carrera de Fórmula Uno: convertirá el fin de semana en una muestra más amplia del camino que siguen las futuras figuras para alcanzar la máxima categoría.

Precios de boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2027

Zona Verde

- Grada 1: $34,500

- Grada 1 + Speed Lounge Banamex Zona Verde: $59,350

- Grada 2: $34,500

- Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde: $66,500

Zona Naranja

- Grada 2A: $5,580

Zona Azul

- Grada 3A: $13,750

- Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750

- Grada 4: $18,500

- Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500

- Grada 5: $19,000

- Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000

- Grada 5A: $17,500

- Grada 6: $16,150

- Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150

- Grada 6A: $9,920

- Grada 6B: $12,895

Zona Rosa

- Grada 8: $14,750

- Grada 9: $17,150

- Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600

- Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000

Zona Amarilla

- Grada 7: $17,500

- Grada 10: $24,000

- Grada 11: $21,715

- Grada 12: $16,250

- Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $46,565

- Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $57,240

Zona Gris

- Grada 14 Sur: $14,500

Zona Café

- Grada 15 Norte: $14,500

- Box Oro Norte: $50,485

Zona Accesible

- Zona Accesible en las zonas Verde y Azul: $5,085

Paquetes Grand Tour

- Grand Tour Gold A: $24,000

Viernes: Box Oro Sur; sábado: Grada 7; domingo: Grada 4.

- Grand Tour Platinum A: $24,500

Viernes: Grada 4; sábado: Box Oro Sur; domingo: Grada 7.

- Grand Tour Diamond A: $26,400

Viernes: Grada 7; sábado: Grada 4; domingo: Box Oro Sur.

- Grand Tour Gold B: $26,200

Viernes: Grada 1 Sky Box; sábado: Grada 14; domingo: Grada 6.

- Grand Tour Platinum B: $27,600

Viernes: Grada 6; sábado: Grada 1 Sky Box; domingo: Grada 14.

- Grand Tour Diamond B: $31,000

Viernes: Grada 14; sábado: Grada 6; domingo: Grada 1 Sky Box.

- Grand Tour Gold C: $33,400

Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde; sábado: Grada 14; domingo: Grada 6.

- Grand Tour Platinum C: $35,900

Viernes: Grada 6; sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde; domingo: Grada 14.

- Grand Tour Diamond C: $41,600

Viernes: Grada 14; sábado: Grada 6; domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde.