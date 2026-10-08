México GP avanza en sostenibilidad y recibe dos estrellas de la FIA

El Gran Premio de la Ciudad de México recibió dos estrellas dentro del Programa de Acreditación Ambiental de la FIA por la estrategia de sostenibilidad que aplicó durante la edición de 2025. El reconocimiento confirma un avance importante para el evento mexicano, que apenas un año antes había obtenido su primera estrella, y lo coloca a un nivel de alcanzar la máxima calificación del organismo.

La distinción no evalúa la calidad deportiva de la carrera ni la experiencia de los aficionados. Su objetivo es analizar la forma en que cada organización administra su impacto ambiental. La FIA cuenta con tres niveles: una estrella corresponde a las prácticas básicas, dos reconocen un desempeño considerado como “buena práctica” y tres representan el nivel más alto del programa.

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¡El #MexicoGP sube a dos estrellas! 🌱⭐⭐



La FIA reconoció nuestra estrategia de sostenibilidad de la edición 2025 dentro de su Programa de Acreditación Medioambiental, después de recibir nuestra primera estrella en 2024.



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Para obtener la segunda estrella, el México GP tuvo que acreditar una estructura ambiental más sólida y una estrategia que abarcara distintas áreas de su operación. La evaluación contempla aspectos como el manejo de residuos, el consumo de agua y energía, el transporte, la relación con proveedores y el impacto que el evento genera en su entorno.

La acreditación se entrega después de una revisión realizada por auditores independientes. El programa de la FIA toma como referencia principios internacionales de gestión ambiental, entre ellos los establecidos en las normas ISO 14001 e ISO 20121, por lo que no se limita a reconocer campañas aisladas o mensajes promocionales.

El primer paso llegó en 2024, cuando el organismo internacional otorgó una estrella al Gran Premio de México por sus iniciativas para mejorar el manejo de residuos, ahorrar agua, impulsar opciones de movilidad sostenible y generar un efecto positivo dentro de la comunidad. El nuevo nivel reconoce que esas medidas avanzaron hacia una estrategia más amplia durante la edición de 2025.

Federico González Compeán, director general del México GP, señaló que el reconocimiento es resultado del trabajo realizado por el equipo organizador junto con sus socios y proveedores. También dejó claro que la intención es continuar con la evolución del evento: “Nuestro objetivo es continuar evolucionando y demostrar que un evento de clase mundial también puede ser cada vez más responsable”.

El crecimiento de una a dos estrellas representa un paso significativo, pero todavía deja una meta pendiente. La máxima acreditación de la FIA es la de tres estrellas, reservada para organizaciones que alcanzan las mejores prácticas y cuentan con un sistema de mejora ambiental continua.

La próxima edición del Gran Premio de la Ciudad de México se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Además del espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la carrera tendrá el reto de respaldar esta acreditación con nuevas acciones y acercarse al nivel más alto del programa ambiental de la FIA.