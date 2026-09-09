El México GP inspira al nuevo Gran Premio de Madrid de F1
El Gran Premio de Madrid debutará en la Fórmula 1 este fin de semana con una parte de México dentro de su propuesta. Los responsables de Madring tomaron al México GP como referencia para diseñar las zonas destinadas a los aficionados y unir las actividades de entretenimiento con la competencia en pista. El nuevo circuito español también adoptó conceptos presentes en Miami y Melbourne para construir una experiencia que pretende mantener al público dentro del evento durante toda la jornada.
La llegada de Madrid representa uno de los principales cambios del calendario de 2026. El circuito recibirá al campeonato del 11 al 13 de septiembre y se convertirá en la nueva sede del Gran Premio de España. Su estreno cerrará la etapa europea de la temporada antes del traslado de la categoría a Bakú.
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¿Cómo influyó el México GP en el Madrid?
Madring se encuentra alrededor de IFEMA Madrid y Valdebebas, cerca del aeropuerto de Barajas. Su trazado combina sectores urbanos con partes construidas específicamente para la carrera, por lo que la Fórmula 1 lo define como un circuito híbrido. La pista tiene una longitud aproximada de 5.4 kilómetros, 22 curvas y una carrera programada a 57 vueltas.
La configuración se acerca al concepto que utiliza Miami, donde la categoría construyó un circuito temporal alrededor del Hard Rock Stadium. Madrid no será una pista callejera tradicional como Mónaco, Singapur, Bakú o Las Vegas, pero tampoco tendrá las características de un autódromo permanente. La mezcla permitirá conservar algunos sectores y transformar otros cuando termine el fin de semana.
México aparece como el principal referente en la experiencia del público. Los organizadores españoles estudiaron las grandes Fan Zones del Autódromo Hermanos Rodríguez y la forma en la que el Gran Premio integra música, actividades, gastronomía y elementos culturales con las sesiones de Fórmula 1. Esa combinación convirtió a la carrera mexicana en mucho más que una competencia de automovilismo y le permitió recibir durante cinco ediciones el reconocimiento al mejor evento del año.
El Estadio GNP representa la imagen más reconocida de ese modelo. La zona transforma las últimas curvas del circuito mexicano en un estadio lleno de aficionados, ofrece una vista cercana de los monoplazas y también funciona como escenario para la ceremonia del podio. Madring busca producir un ambiente similar alrededor de La Monumental, el sector más distintivo de su diseño.
La Monumental será una curva peraltada de aproximadamente 550 metros y contará con gradas alrededor de buena parte de su recorrido. La organización proyecta instalar en esa zona una de las Fan Zones más grandes del calendario, con actividades paralelas y espacios para que el público permanezca cerca de la pista aun cuando no haya monoplazas en acción.
El nombre de la curva también establece una relación con la cultura española y con la intención de otorgar al circuito una identidad reconocible desde su primera edición. Su longitud, el peralte y la vista desde las tribunas pretenden convertirla en el equivalente madrileño de sectores como el Foro Sol, la zona del estadio en Miami o las áreas naturales que rodean Albert Park.
Melbourne aportó otra parte del concepto. Los responsables de Madring observaron los espacios amplios de Albert Park y la cantidad de actividades disponibles durante el Gran Premio de Australia. El público no depende exclusivamente de las prácticas, la clasificación y la carrera, ya que encuentra opciones de entretenimiento durante las pausas del programa deportivo.
Ese modelo responde a una transformación dentro de la Fórmula 1. Las sedes nuevas ya no compiten únicamente por ofrecer una pista rápida o una carrera emocionante. También necesitan facilitar el acceso, ampliar las opciones de consumo y producir una experiencia capaz de ocupar todo el fin de semana. Miami y Las Vegas representan algunos de los ejemplos más visibles, mientras México convirtió esa propuesta en parte de su identidad desde su regreso al calendario en 2015.
Madrid espera recibir hasta 140 mil espectadores y dividirá al público entre las zonas norte y sur del circuito. Ambas contarán con acceso al transporte público y estaciones cercanas, una ventaja que forma parte del proyecto desde su presentación.
El desafío será trasladar las ideas de otras carreras sin perder una personalidad propia. México aporta el ambiente y la integración del entretenimiento; Miami, la estructura híbrida; Melbourne, el aprovechamiento de los espacios para los aficionados. Madring reúne esos elementos en un circuito nuevo que todavía tendrá que demostrar su funcionamiento bajo las exigencias de un fin de semana real.
La influencia mexicana también confirma el lugar que el Gran Premio de la Ciudad de México alcanzó dentro de la Fórmula 1. La carrera dejó de ser únicamente una fecha exitosa para convertirse en un modelo que otras sedes estudian antes de entrar al campeonato. Este fin de semana, cuando Madrid reciba por primera vez a la categoría, parte de la experiencia que ofrecerá al público tendrá su origen en las tribunas y Fan Zones del Autódromo Hermanos Rodríguez.