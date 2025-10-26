Noel León se acerca a la Fórmula 1 con Campos Racing
Noel León inicia una nueva etapa con la escudería española y confía en que este año será clave para acercarse a su sueño de llegar a la Fórmula 1. El piloto mexicano afrontará en 2025 uno de los retos más importantes de su carrera al incorporarse a Campos Racing para competir en la FIA Fórmula 2, la antesala directa de la Máxima Categoría.
“Obviamente es el gran sueño. Cada vez estoy más cerca, estoy en el último paso de la escalera. Este es el año donde hay que poner todo junto para que se logre y generar una oportunidad. Lo primordial es conseguir los puntos de la superlicencia, así que el objetivo del próximo año es terminar dentro del top tres del campeonato”, explicó el piloto regiomontano para Sports Illustrated Mexico.
Noel León, quien competirá junto al búlgaro Nikola Tsolov en la temporada 2025 de la FIA Fórmula 2, da un importante paso en su carrera al ascender de la Fórmula 3 a esta nueva categoría. Después de dos temporadas en la F3, en las que logró seis podios y terminó décimo en el Campeonato de Pilotos en su año de debut, León se une a Campos Racing, un equipo con gran presencia en la Fórmula Uno, pues de ahí han llegado 14 pilotos a la máxima categoría.
“Es un paso muy importante en mi carrera. Estar en Fórmula 2 con Campos Racing es una gran oportunidad, sobre todo después de haber tenido un mal año en Fórmula 3. Ahora toca darle vuelta a la página y esperar con ansias que empiece la temporada para poder demostrar de lo que somos capaces”, expresó el regiomontano, quien se coronó campeón del Campeonato de Eurofórmula 2023.
El camino hacia la Fórmula 1 no es fácil, y León lo sabe. A pesar de las dificultades, se muestra optimista y confiado en que su equipo de trabajo lo apoyará para conseguir su objetivo.
“Sabemos que hay pocas oportunidades y que es difícil, pero eso ya no depende de mí. Tengo un gran equipo de trabajo que siempre está conmigo y que buscará lo mejor para mi carrera. Si logro los puntos de la superlicencia, sé que una oportunidad va a surgir”, agregó.
León se mostró agradecido con Campos Racing, una escudería con una destacada trayectoria en la categoría. “Campos Racing ha estado muy fuerte con esta nueva generación de coches. Haber obtenido el asiento me llena de orgullo y agradecimiento. Se viene un gran año”, expresó.
¿Sucesor de Checo Pérez?
Aunque es considerado por muchos como el posible sucesor de Sergio “Checo” Pérez, León mantiene una actitud humilde ante la comparación: “Se siente bonito, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Solo falta un paso más, pero ese paso es el más largo y el más complicado. Hay que seguir trabajando duro para lograrlo”.
Finalmente, el piloto subrayó la importancia de mantener la presencia mexicana en la Fórmula 1: “La falta de Checo se nota mucho, sobre todo en el Gran Premio de México. Hay que asegurarnos de que no vuelva a faltar ningún mexicano. Es muy importante que siga habiendo pilotos nacionales abriendo camino; hay muy buenos talentos en Fórmula 4 y Fórmula 3, así que estoy seguro de que México tendrá representantes en Fórmula 1 por muchos años más”.
Noel León se une a una larga lista de pilotos que pasaron por Campos Racing antes de llegar a la Fórmula 1, incluyendo a figuras como Fernando Alonso, Lando Norris y Marc Gene, el último en competir con Campos fue el británico Arvidl Lindblad.