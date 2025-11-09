Norris conquista Brasil y se escapa en el Mundial
Lando Norris confirmó su momento más sólido del año. Ganó la sprint del sábado y repitió el triunfo el domingo en el Gran Premio de Brasil, un resultado que lo consolida en la cima del campeonato y lo deja con una ventaja que empieza a sentirse definitiva. En Interlagos, Norris no solo vence: domina con inteligencia, controla cada ritmo y responde con autoridad a todos los intentos de presión.
- Te puede interesar: Paulinho, tricampeón de goleo; ‘Hormiga’ González, un mexicano romperredes y Joao Pedro de escolta
Desde el arranque, el británico defendió su posición ante un encendido Kimi Antonelli, que sorprendió al mantenerse en zona de ataque durante buena parte de la carrera. El italiano de Mercedes no se intimidó ante el líder del Mundial y entregó una actuación brillante que lo coloca como uno de los nombres más prometedores del paddock. Norris, sin embargo, gestionó el desgaste de los neumáticos con precisión y nunca perdió el control, incluso en los momentos en que el tráfico amenazó con reducir su margen.
Max Verstappen ofreció el espectáculo de la jornada. Arrancó desde el puesto 19 después de una clasificación caótica y completó una remontada impecable hasta el podio. Su avance fue quirúrgico: superó a sus rivales vuelta tras vuelta sin dañar los neumáticos y aprovechó cada ventana de estrategia para recuperar terreno. Termina tercero, a pocos segundos del podio ideal y demostró que Red Bull aún tiene ritmo cuando la pista le da espacio para atacar.
George Russell finalizó cuarto y mantiene a Mercedes en la pelea por los puntos grandes, mientras Oscar Piastri cerró quinto tras un fin de semana de altibajos. El australiano logró una carrera limpia y aseguró un resultado importante para McLaren, aunque la diferencia con Norris en el campeonato empieza a ampliarse. Oliver Bearman sorprendió con un sexto lugar para Haas, un resultado que confirma su madurez dentro del equipo.
Más atrás, Liam Lawson e Isack Hadjar repiten un sólido doble top 8 para Racing Bulls, seguidos por Nico Hülkenberg, que consiguió puntos valiosos para Kick Sauber. Pierre Gasly completó el top 10 con una carrera inteligente en la que resiste la presión de Alexander Albon hasta el final.
La jornada dejó también decepciones. Fernando Alonso y Carlos Sainz perdieron ritmo desde la mitad de la prueba y se confirmaron con cerrar el grupo medio, mientras Franco Colapinto y Lance Stroll terminaron sin opciones reales de avanzar. Yuki Tsunoda cerró una tarde complicada para Red Bull tras quedar rezagado fuera de los puntos.
Ferrari vivió otro golpe duro. Lewis Hamilton finaliza decimoctavo tras sufrir con el balance del auto, mientras Charles Leclerc abandonó en la primera vuelta tras perder el control en la subida a la curva 3. Su salida temprana complicó aún más un cierre de temporada que ya luce cuesta arriba para Maranello. Gabriel Bortoleto tampoco logró completar la carrera ante su afición en São Paulo.
Interlagos volvió a marcar el pulso del campeonato. Lando Norris salió con todo: doble victoria, serenidad absoluta y un ritmo que nadie puede igualar. El británico extendió su ventaja sobre Piastri y Verstappen y transformó Brasil en un mensaje claro: el Mundial ya no es una pelea pareja, sino una exhibición de autoridad.