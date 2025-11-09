Paulinho, tricampeón de goleo; ‘Hormiga’ González, un mexicano romperredes y Joao Pedro de escolta
Paulinho, Armando “Hormiga” González y Joao Pedro se proclamaron hoy campeones de goleo
compartidos de la Liga MX tras cerrar la fase regular del Apertura 2025 con 12 tantos cada uno, en una definición que se resolvió hasta la última jornada y que deja un sabor denso de igualdad en la tabla de artilleros.
El protagonismo recayó especialmente en Paulinho: el delantero portugués volvió a anotar en la Jornada 17 y, con ese tanto, aseguró su tercer campeonato de goleo de forma consecutiva, una racha que subraya su regularidad y olfato dentro del área durante todo el último año futbolístico. La cosecha de 12 goles en este Apertura confirma la notable continuidad del atacante en el futbol mexicano.
Te puede interesar: Toluca vence a América y Paulinho es tricampeón de goleo: Resultados de la Jornada 17
La noche en la que Paulinho certificó su presencia en la cima tuvo como marco el triunfo de Toluca ante el América, un partido en el que el portugués volvió a aparecer para definir la victoria de su equipo y sumar la anotación que lo igualó con González y Joao Pedro en la tabla de goleadores del torneo. Esa conquista no solo dio tres puntos a los Diablos Rojos, sino que también soldó el desenlace personal del atacante en la lucha por el honor individual.
Cabe destacar que en torneos cortos no había habido un tricampeón de goleo. José Saturnino Cardozo, también delantero del Toluca, consiguió tres títulos de goleo con los Diablos, pero no de forma consecutiva. El último tricampeón de goleo fue Carlos Hermosillo, esto en torneos largos, cuando se proclamó principal romperredes en las temporadas 93-94, 94-95 y 95-96, esta como la última antes de que entraran en vigor los torneos cortos.
'Hormiga' González, mexicano campeón goleador
Armando “Hormiga” González, la joven promesa de Chivas, completó una campaña brillante: sus 12 goles —entre los que hubo jornadas con actuaciones decisivas— lo colocan como el mexicano más destacado en la lucha de artilleros y confirman su ascenso como referencia ofensiva del equipo rojiblanco. Su temporada incluyó momentos de alto impacto que le permitieron igualar a los máximos anotadores al cierre del torneo.
Te puede interesar: Mexicanos que han conseguido el título de goleo en torneos cortos de la Liga MX: una auténtica hazaña
Joao Pedro, por su parte, representó la cuota sudamericana en el podio goleador; el atacante del Atlético de San Luis consolidó una campaña sostenida que le permitió alcanzar las mismas 12 anotaciones que sus dos rivales, completando un podio compartido que habla de paridad ofensiva en la Liga MX este semestre.
Más allá del registro numérico, el reparto del trofeo de goleo en tres manos refleja también distintas trayectorias: Paulinho, veterano y letal en el área, refrenda con este tricampeonato una etapa de pleno rendimiento; González confirma el despegue de una nueva generación mexicana con olfato para el gol; y Joao Pedro sostiene la presencia foránea que ha marcado la competencia.
Para los clubes se trata de balances distintos —un goleador consolidado que mantiene la expectativa del título individual, una joven figura que promete futuro y un atacante foráneo que aporta solvencia— pero para la Liga MX constituye, en conjunto, una muestra de competitividad y reparto de talento ofensivo en el Apertura 2025.