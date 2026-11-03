Norris prolonga una anomalía histórica: ningún británico ha defendido su primer título de F1

Lando Norris perdió ante Kimi Antonelli el campeonato mundial que conquistó en 2025 y prolongó una de las anomalías más sorprendentes de la Fórmula Uno: ninguno de los 11 pilotos británicos que han alcanzado la cima consiguió defender inmediatamente su primera corona. Ni Jim Clark, Jackie Stewart, Nigel Mansell, Jenson Button o incluso Lewis Hamilton pudieron repetir al año siguiente de estrenarse como campeones.

El dato necesita una precisión importante. No significa que ningún británico haya conquistado títulos consecutivos. Hamilton lo hizo en 2014 y 2015, además de encadenar cuatro campeonatos entre 2017 y 2020. Sin embargo, su primera corona llegó en 2008 y la perdió un año después. La barrera se refiere exclusivamente a la defensa del primer título de cada piloto.

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También resulta más preciso hablar de británicos y no solamente de ingleses, pues la estadística incluye a los escoceses Jim Clark y Jackie Stewart. En conjunto, Reino Unido ha producido más campeones diferentes que cualquier otro país: 11 pilotos suman 21 títulos, pero ninguno logró transformar su primera conquista en el comienzo inmediato de una racha.

La historia comenzó con Mike Hawthorn, primer campeón británico de Fórmula Uno. Ganó el título de 1958 con Ferrari por un punto sobre Stirling Moss y se retiró al terminar la temporada, por lo que nunca intentó defenderlo. Murió en un accidente de carretera en enero de 1959 y Jack Brabham ocupó el trono al finalizar aquella campaña.

Cuatro años después, Graham Hill conquistó el campeonato de 1962 con BRM. Su defensa terminó ante el dominio de Jim Clark, quien ganó siete de las diez carreras de 1963 con Lotus. Hill tuvo que esperar hasta 1968 para conseguir su segunda corona.

Clark tampoco pudo repetir inmediatamente. Después de su primer campeonato, John Surtees se impuso en 1964 y se convirtió en el único piloto de la historia que ha sido campeón mundial sobre dos y cuatro ruedas. El escocés recuperó el título en 1965, pero ya había quedado rota la posibilidad de encadenar sus dos conquistas.

Surtees tampoco defendió su corona. Clark lo relevó en 1965 y confirmó una situación peculiar: pilotos británicos ganaron cuatro campeonatos consecutivos entre 1962 y 1965, pero el título cambió de propietario en cada una de esas temporadas.

Jackie Stewart amplió el dominio británico con tres campeonatos, aunque ninguno llegó de manera consecutiva. Ganó por primera vez en 1969, Jochen Rindt fue campeón póstumo en 1970 y Stewart recuperó la corona en 1971. Emerson Fittipaldi se impuso en 1972, antes del tercer título del escocés en 1973. Stewart se retiró después de aquella temporada.

James Hunt escribió una de las páginas más recordadas de la categoría al vencer a Niki Lauda por un punto en 1976. Sin embargo, Lauda recuperó el campeonato en 1977 y Hunt nunca volvió a disputar seriamente la corona.

La siguiente oportunidad británica llegó hasta 1992. Nigel Mansell dominó la temporada con Williams, ganó nueve de 16 carreras y aseguró el campeonato con cinco pruebas pendientes. A pesar de esa superioridad, abandonó la Fórmula Uno al no alcanzar un acuerdo para continuar con el equipo y compitió en la serie CART durante 1993. Alain Prost heredó su asiento y también el título.

Damon Hill conquistó la corona de 1996, pero Williams decidió no renovarlo antes incluso de que terminara aquella campaña. El británico pasó a Arrows, un equipo que no tenía posibilidades reales de luchar por el campeonato, mientras Jacques Villeneuve ganó en 1997 con el monoplaza que Hill había dejado.

Hamilton parecía destinado a terminar con la tendencia después de coronarse con McLaren en 2008. No ocurrió. Los grandes cambios técnicos de 2009 alteraron el orden de la parrilla, McLaren comenzó el año lejos de los primeros lugares y Jenson Button aprovechó la ventaja inicial de Brawn para quedarse con el campeonato.

Button se convirtió entonces en el décimo campeón británico y tampoco pudo defender su primera corona. Brawn fue adquirido por Mercedes y el piloto se marchó a McLaren, pero Sebastian Vettel comenzó en 2010 una serie de cuatro títulos consecutivos con Red Bull.

Hamilton finalmente se transformó en la excepción parcial. No defendió su primer campeonato, pero sí consiguió su segundo en 2014 y repitió en 2015. Después recuperó el título en 2017 y no lo soltó hasta 2021, cuando Max Verstappen terminó con una racha de cuatro coronas. Es el único británico que ha ganado campeonatos consecutivos, aunque necesitó esperar seis años después de su primera conquista para lograrlo.

Norris se incorporó a la lista después de ganar en 2025 una de las definiciones más cerradas de la historia reciente. El piloto de McLaren superó a Verstappen por solamente dos puntos en Abu Dabi y se convirtió en el undécimo campeón británico. Su defensa coincidió con el cambio de reglamento de 2026, pero el nuevo orden favoreció a Mercedes y Antonelli construyó una ventaja imposible de remontar.

La coronación del italiano en México terminó oficialmente con el reinado de Norris. Su caso comparte elementos con los de Hamilton, Button y Mansell: el talento del campeón permaneció, pero el equilibrio competitivo cambió antes de que pudiera consolidar una dinastía.

Reino Unido ha producido campeones de estilos y épocas completamente diferentes. Hawthorn, Clark, Surtees, Stewart, Hunt, Mansell, Hill, Hamilton, Button y Norris alcanzaron la cima; varios regresaron posteriormente y Hamilton construyó una de las carreras más exitosas de la historia. Sin embargo, ninguno consiguió ganar el campeonato inmediatamente después de levantar su primera copa.

Norris todavía puede volver a ser campeón y seguir el camino de Hill, Clark, Stewart o Hamilton, quienes recuperaron la corona después de perderla. Lo que ya no podrá hacer es romper la estadística que ha acompañado a todos los campeones británicos: defender el primer título al año siguiente de conquistarlo.