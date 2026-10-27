Nueve triunfos rumbo al título de F1: Así se compara Antonelli con los recientes campeones

Kimi Antonelli llegará al Gran Premio de la Ciudad de México con nueve victorias en las primeras 18 carreras de 2026 y a sólo dos puntos de conquistar su primer campeonato mundial. Su producción ya iguala la cantidad de triunfos con la que Nico Rosberg se coronó en 2016, supera la cifra del actual campeón Lando Norris y coloca al italiano cerca de las mejores temporadas de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Michael Schumacher. El récord de Max Verstappen, sin embargo, permanece en otra dimensión.

La cantidad de victorias no siempre determina al campeón. La competitividad del auto, los abandonos, la regularidad y la duración del calendario cambian cada año. Para mantener una comparación justa, en el caso de los pilotos que conquistaron varios títulos se toma la temporada de campeonato en la que consiguieron más triunfos. Para los monarcas que sólo levantaron una corona se utiliza aquella campaña.

Antonelli, muy cerca del título

Antonelli presenta hasta ahora una efectividad del 50 por ciento: ganó nueve de las 18 carreras disputadas. El calendario contempla cinco Grandes Premios más, por lo que todavía puede terminar el año con un máximo de 14 victorias. Esa cifra le permitiría superar las mejores campañas de Schumacher y Vettel, aunque no alcanzaría las dos temporadas más productivas de Verstappen.

El campeón más reciente antes de 2026 fue Lando Norris. El británico conquistó el título de 2025 con siete victorias en un calendario de 24 carreras y superó por sólo dos puntos a Verstappen. Antonelli ya tiene dos triunfos más, pese a que todavía faltan cinco fechas para concluir su temporada.

La comparación más cercana aparece con Nico Rosberg. El alemán ganó nueve de los 21 Grandes Premios de 2016 y se proclamó campeón por cinco puntos sobre Hamilton. Antonelli ya igualó ese total y lo consiguió tres carreras antes. Una victoria en México le permitiría superar definitivamente la cifra de Rosberg.

Lewis Hamilton alcanzó su mayor cantidad de triunfos en una temporada de campeonato con 11. Lo hizo en 2014, 2018, 2019 y 2020, aunque su campaña más eficiente fue la última: ganó 11 veces dentro de un calendario reducido a 17 fechas y además se perdió el Gran Premio de Sakhir después de contraer COVID-19. Antonelli se encuentra a dos victorias de ese registro y todavía dispone de cinco oportunidades.

El siguiente escalón pertenece a Sebastian Vettel y Michael Schumacher. Vettel obtuvo 13 triunfos en 19 carreras durante 2013, su cuarto campeonato consecutivo con Red Bull. Cerró aquel curso con nueve victorias seguidas, una racha que comenzó en Bélgica y terminó en Brasil.

Schumacher también ganó 13 veces, pero lo hizo en un calendario de 18 Grandes Premios durante 2004. Aquella temporada le entregó su séptimo y último campeonato con Ferrari. Antonelli necesita cuatro victorias en las cinco carreras restantes para igualar esos registros y tendría que ganar todas para superarlos.

Max Verstappen estableció una referencia mucho más difícil de alcanzar. El neerlandés consiguió 19 victorias en 22 Grandes Premios durante 2023 y terminó el año con una efectividad del 86.3 por ciento. Un año antes había ganado 15 veces. Incluso con un cierre perfecto de Antonelli, sus 14 triunfos quedarían por debajo de las dos campañas más productivas de Max.

El italiano ya se encuentra por encima de otros campeones del siglo XXI. Fernando Alonso ganó siete carreras tanto en 2005 como en 2006, las temporadas de sus dos títulos con Renault. Kimi Räikkönen obtuvo seis triunfos en 17 fechas durante 2007 y Jenson Button también sumó seis en 17 carreras con Brawn GP en 2009.

Los números colocan la campaña de Antonelli en un punto intermedio entre dos tipos de campeón. Su total ya supera el de pilotos que necesitaron regularidad y resistencia para imponerse, como Norris, Alonso, Räikkönen y Button. Al mismo tiempo, todavía se encuentra debajo de las temporadas que representaron un dominio absoluto, como las de Schumacher, Vettel, Hamilton y Verstappen.

La posible coronación en México no dependerá de que Antonelli vuelva a ganar. Un noveno lugar le entregaría los dos puntos necesarios para asegurar el campeonato sin importar los resultados de Russell y Hamilton. Sin embargo, cada victoria que consiga durante las cinco fechas restantes determinará el lugar que ocupará su temporada entre las campañas más dominantes de la era moderna.

Con nueve triunfos, Antonelli ya alcanza el estándar de un campeón. Con 11 igualaría el mejor registro de Hamilton; con 13 alcanzaría a Schumacher y Vettel; con 14 firmaría la tercera cifra más alta de victorias en una temporada, sólo por detrás de las 15 y 19 que consiguió Verstappen. El título puede quedar resuelto en México, pero la dimensión histórica de su año todavía se definirá durante las últimas carreras.