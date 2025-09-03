Nuevo compañero de 'Checo' Pérez: Cadillac F1 suma a Colton Herta como piloto de pruebas
Cadillac F1 avanza en su preparación para debutar en la temporada 2026 y presenta a Colton Herta como su piloto de pruebas. La decisión representa mucho más que un movimiento deportivo: consolida la estrategia de la escudería de proyectar un equipo competitivo y, al mismo tiempo, orgullosamente estadounidense.
La incorporación de Herta responde a una visión clara. Cadillac no solo construye un monoplaza para competir, también edifica una identidad. Con Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez confirmados como titulares, la llegada de un piloto joven de Estados Unidos refuerza el mensaje: el proyecto busca representar al automovilismo norteamericano en el escenario más exigente del mundo.
¿Quien es Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac F1?
El vínculo con Herta encaja de manera natural. A sus 25 años, el californiano acumula nueve victorias y dieciséis poles en la IndyCar, además de un historial exitoso en resistencia con triunfos en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Su trayectoria internacional también incluye una etapa formativa en Europa, lo que le da una perspectiva valiosa para apoyar el desarrollo del coche en la fase previa al debut.
Graeme Lowdon, director del equipo, lo define como un movimiento histórico: “Tener a un piloto estadounidense en un equipo estadounidense es un momento significativo para todo el automovilismo de Estados Unidos”. En esa frase queda reflejado el corazón del proyecto Cadillac: ser competitivo en pista y convertirse en un símbolo para los aficionados locales.
Colton Herta y su oportunidad en Cadillac F1
Colton Herta reconoce que esta oportunidad marca un punto de inflexión en su carrera:
“Me emociona unirme al equipo Cadillac F1 como test driver. Esta es una oportunidad soñada, algo por lo que trabajé durante mucho tiempo. Ser parte de Cadillac en un momento tan importante es algo que no podía dejar pasar. Mi sueño siempre ha sido competir en Fórmula 1 y veo este paso como un avance enorme hacia esa meta. Por ahora, mi enfoque está en aportar todo lo posible a Cadillac F1 y en ayudar a construir un equipo competitivo”.
Por su parte, Lowdon profundiza en el valor de esta incorporación: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Colton Herta como test driver. Es un piloto excepcional, con velocidad probada, oficio en carrera y madurez que supera su edad. Su experiencia en el automovilismo estadounidense de más alto nivel lo convierte en un ajuste ideal para este rol, y aporta una perspectiva fresca y valiosa mientras seguimos construyendo nuestro futuro. Colton representa la pasión, la ambición y el espíritu competitivo que definen al Cadillac Formula 1 Team, y estamos orgullosos de que lleve la bandera estadounidense con nosotros en el escenario mundial”.
La designación de Colton Herta como test driver no solo refuerza el plan deportivo, también potencia la narrativa que Cadillac quiere proyectar en su debut. Para el piloto californiano, significa un paso tangible hacia su sueño de correr en Fórmula 1. Para la escudería, asegura talento, proyección y un vínculo directo con la afición estadounidense.
La temporada 2026 verá a Cadillac en la parrilla con Bottas y Pérez, pero desde hoy el equipo también suma a Herta, un nombre que simboliza el futuro y que mantiene viva la posibilidad de ver a otro estadounidense competir al más alto nivel del automovilismo mundial.