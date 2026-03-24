Parón que redefine la F1: el mes sin carreras reacomoda fuerzas rumbo a Miami
No todos los equipos viven igual un mes sin carreras. La cancelación de Baréin y Arabia Saudita deja casi cinco semanas libres entre Japón y Miami, y lo que cada escudería haga con ese tiempo puede cambiar el rumbo de toda la temporada.
El gran ganador del paréntesis, al menos sobre el papel, es Mercedes. El equipo de Toto Wolff llega a abril con dos victorias en dos carreras, el liderato del campeonato y un coche que nadie ha podido igualar. Sin embargo, el mes libre tiene una trampa para los alemanes: todos sus rivales van a usar ese tiempo para recortar distancias.
Ferrari, Red Bull y McLaren llegarán a Miami con actualizaciones preparadas y con hambre de revancha. Mercedes puede trabajar también, pero el punto de partida de los demás es la ventaja que hoy tiene el equipo alemán, y eso los convierte en el blanco de todos. El parón no les da descanso, les da competencia.
McLaren necesita ese tiempo más que nadie. El equipo campeón del mundo tuvo el inicio de temporada más doloroso de la parrilla. En Australia, Piastri no pudo ni salir a la carrera tras un accidente en la vuelta de formación, y Norris terminó quinto. En China fue peor: ambos coches se quedaron en el garaje por problemas eléctricos en la unidad de potencia antes de que se apagaran los semáforos.
Con solo 18 puntos en dos fechas, McLaren es cuarto en el campeonato de constructores, muy lejos de los 98 de Mercedes. El parón le da tiempo para preparar una gran actualización con Miami como objetivo, y el equipo ya trabaja en mejorar la aerodinámica del MCL40 para llegar al segundo fin de semana de sprint de la temporada en condiciones.
Ferrari tiene una situación diferente. El equipo italiano arrancó bien pero por detrás de Mercedes, y el paréntesis le da tiempo extra en el banco de pruebas. Además, la FIA estudia mantener la primera evaluación del sistema ADUO en Miami en lugar de retrasarla hasta Mónaco por la cancelación de las dos carreras. Si eso se confirma, Ferrari podría llevar mejoras al motor antes de lo previsto, lo que le daría una oportunidad real de recortar distancias con los alemanes.
Red Bull llega al parón con más preguntas que respuestas. Su motor propio con Ford arrancó con problemas de rendimiento, Verstappen se retiró en China por fallas en el sistema de refrigeración y el equipo admite que el coche es muy difícil de poner a punto.
Hadjar lo resumió sin rodeos tras Shanghái: "Necesitamos más agarre, es lo más importante hasta ahora." Las semanas sin carreras son tiempo valioso en el banco de pruebas, aunque el propio equipo reconoció que el parón también supone una pequeña desventaja al perder carreras donde acumular datos reales.
El caso más urgente es el de Aston Martin y Honda. El equipo no terminó ninguna de las dos primeras carreras y las vibraciones del motor llegaron a causar pérdida de sensibilidad en las manos y pies de Alonso.
El director de operaciones en pista, Mike Krack, reconoció que el parón tiene dos caras: "No estar en pista te ayuda a resolver problemas sin la intensidad del calendario, pero estar en pista te permite descubrir cosas nuevas." Honda tiene semanas para trabajar en el motor antes de que llegue la evaluación del ADUO, que podría abrirles la puerta a introducir mejoras oficiales si el déficit con Mercedes supera el 2%.
Williams también llega al parón con deberes urgentes. El equipo tiene el coche con sobrepeso y apenas sumó dos puntos en las primeras dos fechas. Su director, James Vowles, fue directo: "Necesitamos cada hora de ese parón para volver a ponernos en cabeza cuando regresemos a Miami."
Las dos sorpresas positivas del inicio de temporada son Haas y Alpine. El equipo americano terminó séptimo en Australia y quinto en China con Oliver Bearman, quien en Shanghái llegó a superar a Verstappen en pista. El director Ayao Komatsu lo dijo sin esconder su satisfacción: "Al salir de los test no creía que pudiéramos plantar cara a Red Bull, y aquí estamos".
Alpine también superó las expectativas, con Gasly mostrando ritmo real en ambas fechas y Colapinto sumando su primer punto en la Fórmula 1 en China. Ambos equipos llegan al parón con confianza y con tiempo para preparar mejoras que consoliden ese buen momento.
Racing Bulls tuvo un arranque irregular. Lindblad, el debutante, mostró destellos prometedores en Australia, pero el equipo no ha podido sostener ese nivel en China. El parón les da tiempo para estabilizar el coche antes de Miami.
Audi, por su parte, sumó sus primeros puntos en la historia del equipo con Bortoleto en Australia, un debut histórico que el equipo quiere consolidar. Cadillac, el undécimo equipo de la parrilla, completó su debut sin puntos pero con la fiabilidad como bandera, algo que no todos los equipos pueden decir en este inicio de temporada.
Los números lo dicen todo. Con apenas dos carreras disputadas, Mercedes acumula 98 puntos, Ferrari tiene 67 y McLaren, el campeón defensor, solo 18. Esa brecha, construida en apenas dos fines de semana, es lo que todos los equipos intentarán reducir durante abril. Miami no es solo la cuarta carrera del año, es el primer veredicto real sobre quién aprovechó el parón y quién lo desperdició.