¿Qué hizo cada escudería en el parón de F1? Un mes con mucho trabajo
La Fórmula 1 lleva casi cinco semanas sin una carrera oficial. La cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto en Oriente Medio dejó un hueco enorme en el calendario que los equipos aprovecharon de formas muy distintas.
Unos fueron a pista con mejoras urgentes. Otros probaron neumáticos para Pirelli. Algunos mandaron a sus pilotos a otros circuitos con coches de temporadas anteriores. Miami llega el próximo fin de semana y la parrilla no se quedó quieta.
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Mercedes y McLaren
Mercedes y McLaren fueron los primeros en aparecer. Los cuatro pilotos titulares de ambos equipos participaron en una prueba de Pirelli de dos días en el Nurburgring. George Russell completó 127 vueltas el primer día. Oscar Piastri se quedó en 65 por un problema técnico. Al día siguiente, Kimi Antonelli y Lando Norris completaron 109 y 108 vueltas respectivamente.
El objetivo oficial era ayudar a Pirelli con el desarrollo de sus neumáticos, principalmente el compuesto C3. Norris lo resumió así: "Hacía tiempo que no pilotaba aquí en el Nurburgring. Es genial volver a salir a pista en esta era de los coches de Fórmula 1." Para Mercedes, líder del campeonato de constructores con 135 puntos, el parón llegó en el mejor momento posible. McLaren, tercero con 46 puntos, también salió del receso con ritmo y confianza.
Red Bull
Para Red Bull el parón fue otra cosa. El equipo más urgido de la parrilla usó su segundo filming day de la temporada en Silverstone con Verstappen como único piloto al volante. Las fotos filtradas del RB22 en pista mostraron cambios muy visibles: los pontones, el alerón delantero y la apertura del DRS trasero aparecen claramente distintos a lo que se vio en Australia, China y Japón. El jefe de equipo Laurent Mekies ya anticipó que el coche en Miami podría verse "radicalmente diferente" a lo que la parrilla conoce hasta ahora. Red Bull no fue al filming day a hacer kilómetros. Fue a verificar que las mejoras funcionan antes de llegar a Florida.
Ferrari
Ferrari también estuvo en pista. Lewis Hamilton y la escudería de Maranello realizaron una prueba de dos días en Fiorano, enfocada en neumáticos para condiciones de lluvia sobre una pista mojada de forma artificial. Hamilton completó 297 vueltas en esos dos días. Ferrari, segunda en el campeonato de constructores con 90 puntos, también realizó un filming day en Monza durante el receso para afinar el monoplaza antes de Miami.
Cadillac
Cadillac usó el parón para afinar varios aspectos de su ejecución operativa. Bottas fue claro sobre el valor del receso: "Tenemos más tiempo para resolver cosas, porque todavía tenemos problemas. Aún no hemos tenido una semana sin inconvenientes. Pero también más tiempo para ganar rendimiento." El equipo llega a Miami como el décimo en el campeonato, sin puntos todavía, pero con el paquete de mejoras más ambicioso de su corta historia listo para debutar en Florida.
Alpine
Alpine aprovechó el parón de una forma distinta. Franco Colapinto completó el segundo filming day de la temporada del equipo en Silverstone con el A526, el coche actual. Las condiciones fueron complicadas, con lluvia y cielos nublados durante gran parte del día. Colapinto lo tomó con humor: "Estuvo muy nublado y llovió durante el día. No fue el mejor clima, pero es normal en Reino Unido." El filming day fue el antesala del Road Show de Buenos Aires que el equipo realizó el 26 de abril, con Colapinto como protagonista ante su afición.
Williams y Haas
Williams, Haas y Alpine también pusieron en pista coches de la normativa anterior en pruebas TPC. Carlos Sainz estuvo en acción en Silverstone con el FW47 de Williams, enfocado en reducir el sobrepeso del coche actual. Haas hizo lo propio en el mismo circuito con Ryo Hirakawa y Sho Tsuboi, sus pilotos de reserva y desarrollo. Alpine se instaló en Zandvoort con Paul Aron al volante.
Aston Martin
Aston Martin tuvo el parón más complicado de toda la parrilla. El AMR26, el primer coche diseñado por Adrian Newey con el equipo, sufre vibraciones en el motor Honda que dañan las baterías y afectan la fiabilidad. Tras Japón, uno de los coches se quedó en el país junto con el director de estrategia Andy Cowell para realizar pruebas estáticas en la fábrica de Honda en Sakura. El objetivo era estudiar el problema de vibraciones en condiciones más representativas. El equipo también confirmó durante el parón que Newey dejó el cargo de director del equipo para concentrarse exclusivamente en la dirección técnica del monoplaza. Su reemplazante aún no está confirmado oficialmente, aunque Jonathan Wheatley, recién salido de Audi, suena como el candidato más probable. El primer objetivo de Aston Martin en Miami es simple: que los dos coches terminen la carrera.
Audi
Audi, por su parte, aprovechó el parón para reorganizarse. Tras la salida de Wheatley, Mattia Binotto asumió como nuevo director del equipo. El equipo también anunció a Allan McNish, leyenda de la marca en resistencia y tres veces campeón de Le Mans, como su nuevo director de competición. La escudería de Hinwil arranca Miami en séptima posición del campeonato de constructores con Gabriel Bortoleto como su carta más importante sobre la pista.