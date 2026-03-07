Russell domina el caos: pole en GP Australia; ‘Checo’ Pérez largará en 18
George Russell se lleva la pole position del Gran Premio de Australia con un tiempo de 1:18.518, y lo hace de la manera más dominante posible: fue el más rápido en las tres qualys. Una tarde perfecta para el británico de Mercedes mientras el resto del paddock vivía el caos. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez largará en el lugar 18, tras quedar fuera en la Q1.
Todo empezó en Q1. Max Verstappen chocó en su primer intento de vuelta rápida y provocó una bandera roja que marcó el tono del resto de la tarde. El campeón del mundo no pudo recuperarse y quedó eliminado en la posición 20, acompañado por Fernando Alonso en el 17, Sergio Pérez en el 18, Valtteri Bottas en el 19, Carlos Sainz en el 21 y Lance Stroll en el 22. Una Q1 para el recuerdo.
Te puede interesar: F1, GP Australia 2026: Fechas, horarios y dónde ver regreso de 'Checo' Pérez
La Q2 siguió con sorpresas. Franco Colapinto fue el primero en caer, en el puesto 16, seguido por Alexander Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Ollie Bearman y Nico Hülkenberg para cerrar el grupo de eliminados. Al final de la sesión, Gabriel Bortoleto sufrió un problema mecánico en el momento de entrar a pits: el auto se detuvo y no pudo regresar a boxes, aunque el brasileño de Audi igual avanzó a Q3.
La Q3 arrancó con más caos. Antes de que algún piloto pudiera poner un tiempo limpio, el equipo de Kimi Antonelli olvidó retirar unos ventiladores del auto al salir de pits. Las piezas cayeron sobre la pista, Lando Norris las destrozó con su McLaren y los pedazos quedaron esparcidos por todo el circuito. Bandera roja antes de una sola vuelta rápida.
Al reanudar, Russell fue el más rápido con Antonelli a 0.293 segundos en segundo lugar. Isack Hadjar completó el podio en tercero a 0.785, un resultado sobresaliente para el joven piloto de Red Bull en su debut en la Fórmula 1. Leclerc cuarto, Piastri quinto, Norris sexto, Hamilton séptimo, Lawson octavo, Lindblad noveno y Bortoleto décimo sin tiempo registrado tras los problemas del final de Q2.
La carrera de mañana tiene todos los elementos para ser una de las más interesantes del año. Russell sale desde la pole con un Mercedes que hoy no tuvo rival, pero detrás hay pilotos con mucho que demostrar y otros con mucho que recuperar. Verstappen arranca desde el fondo de la parrilla en un Albert Park donde adelantar no es sencillo, y lo mismo Alonso, Sainz y Pérez. La pregunta no es si habrá acción, sino cuándo empieza.