F1, GP Australia 2026: Fechas, horarios y dónde ver regreso de 'Checo' Pérez
La Fórmula 1 vuelve a la acción con el esperado regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se estrena con la escudería Cadillac en el Gran Premio de Australia, la primera carrera del 2026.
Junto a su compañero, el finlandés, Valtteri Bottas, ‘Checo’ Pérez regresa a un monoplaza de Fórmula 1, luego de su salida de Red Bull Racing, donde llegó a ser subcampeón mundial, en 2023, cuando su entonces coequipero Max Verstappen consiguió uno de sus títulos..
Te puede interesar: Checo Pérez, ansioso por debutar con Cadillac en la Fórmula Uno
Este fin de semana arranca la temporada de Fórmula 1 2026 con el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park, destacando así el regreso oficial del piloto tapatío.
A continuación detallamos las fechas y horarios de las prácticas, calificación y carrera, que se llevarán a cabo en Melbourne.
Gran Premio de Australia 2026: Fechas y horarios
El Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 inicia este jueves 5 de marzo con las prácticas libres 1 y 2. Para el viernes 6, se llevarán a cabo el entrenamiento 3 y la qualy. Finalmente la carrera del GP Australia será el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas del centro de México.
Jueves 5 de marzo
- Práctica 1 | 19:30
- Práctica 2 | 23:00
Viernes 6 de marzo
- Práctica 3 | 19:30
- Clasificación | 23:00
Sábado 7 de marzo
- Carrera | 22:00
Todos los horarios, con el tiempo del Centro de México
¿Dónde ver el Gran Premio de Australia en México?
Los fans mexicanos que quieran ver el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac podrán hacerlo por televisión de paga, por Sky Sports, dentro de los sistemas Sky e Izzi, y dentro de las plataformas de streaming Sky+ e Izzi Go.
Otra forma de ver las carreras del serial, incluida la del GP de Australia es en la plataforma oficial de la Fórmula 1. Para acceder a ella es a partir de una suscripción mensual o anual que puedes consultar en la página de la F1.
- Canal de TV de paga: Sky Sports, Sky, Izzi
- Streaming: Sky+, Izzi Go y F1TV