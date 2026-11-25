Max Verstappen y George Russell nunca han disputado directamente un campeonato, pero protagonizan uno de los enfrentamientos más tensos de la Fórmula Uno actual. Sus contactos, acusaciones ante los comisarios y declaraciones personales demuestran que un gran pique no siempre necesita un título en juego: puede comenzar con una maniobra, una orden ignorada o la sospecha de que el otro cruzó un límite.

En la Fórmula Uno, la velocidad produce rivalidades, pero son los accidentes, las sospechas y las palabras las que crean los grandes piques. Algunos terminaron con una reconciliación y otros quedaron abiertos para siempre. Todos dejaron momentos en los que la pelea dejó de ser únicamente por una posición y se convirtió en una cuestión personal.

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😳 "Está muy por debajo de mi nivel".



🙄 La 'rajada' monumental de Verstappen hacia Russell tras ganar el GP de Las Vegas. pic.twitter.com/LovyYOQCYi — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) November 22, 2026

La historia de la categoría está llena de rivalidades, aunque no todas se transformaron en enemistades. James Hunt y Niki Lauda, por ejemplo, pelearon por el campeonato de 1976 y conservaron una amistad fuera de las pistas. Los siguientes casos fueron diferentes: la competencia terminó rompiendo relaciones, dividiendo equipos y produciendo algunos de los capítulos más polémicos del automovilismo.

Ayrton Senna y Alain Prost: el enfrentamiento que definió una época

Senna y Prost formaron una de las alineaciones más poderosas de la historia cuando compartieron McLaren en 1988 y 1989. El problema fue que ninguno estaba dispuesto a aceptar el papel de segundo piloto. La tensión aumentó después de una discusión por un acuerdo de carrera en Imola y alcanzó su punto máximo en Suzuka.

En 1989 chocaron mientras peleaban por el campeonato. Prost abandonó, Senna regresó a la pista y ganó, pero posteriormente fue descalificado por cortar la chicana, resultado que entregó el título al francés.

Un año después volvieron a encontrarse en Japón, ahora como representantes de McLaren y Ferrari. Senna golpeó a Prost en la primera curva y la eliminación de ambos aseguró el campeonato para el brasileño. Con el paso del tiempo lograron acercarse nuevamente, pero sus accidentes y acusaciones marcaron para siempre la Fórmula Uno.

Gilles Villeneuve y Didier Pironi: una ruptura sin oportunidad de reconciliación

Villeneuve y Pironi compartieron Ferrari durante una etapa complicada para el equipo. En el Gran Premio de San Marino de 1982, los dos quedaron al frente después del abandono de los Renault y recibieron desde el muro una señal para reducir la velocidad.

Villeneuve interpretó el mensaje como una orden para conservar posiciones. Pironi, en cambio, lo adelantó en la última vuelta y ganó la carrera. El canadiense consideró la maniobra una traición y declaró que no volvería a hablar con su compañero.

Imola fue la última carrera de Villeneuve. Dos semanas después perdió la vida durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica en Zolder. La tragedia impidió cualquier posibilidad de reconciliación y convirtió aquel desacuerdo en uno de los episodios más dolorosos de la historia de Ferrari.

Nigel Mansell y Nelson Piquet: dos campeones incapaces de convivir

Williams reunió a Mansell y Piquet en 1986, pero la relación se deterioró casi inmediatamente. Ambos querían encabezar al equipo y el brasileño recurrió a constantes provocaciones fuera de la pista para desestabilizar a su compañero.

La división interna acompañó una temporada en la que Alain Prost aprovechó la lucha entre ambos y conquistó el campeonato. En 1987, Mansell consiguió más victorias, pero Piquet fue más constante y se quedó con el título. Durante buena parte de su etapa como compañeros apenas se dirigieron la palabra.

Michael Schumacher contra Damon Hill y Jacques Villeneuve

Schumacher encontró en los pilotos de Williams a sus primeros grandes adversarios. En la última carrera de 1994 llegó con un punto de ventaja sobre Damon Hill. Después de salirse y golpear el muro en Adelaida, volvió a la pista y ambos hicieron contacto. Los dos abandonaron y el alemán aseguró su primer campeonato en medio de una controversia que continúa siendo discutida.

Tres años después sucedió algo parecido con Jacques Villeneuve. Schumacher llegó a la definición de Jerez nuevamente con un punto de ventaja e hizo contacto con el canadiense cuando este intentó superarlo. El Ferrari quedó fuera, Villeneuve continuó y obtuvo el campeonato.

La FIA consideró responsable a Schumacher y lo excluyó de la clasificación final de 1997, aunque conservó sus victorias y resultados individuales. La sanción convirtió el episodio en uno de los castigos más severos aplicados a un aspirante al título.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton: la temporada que destruyó a McLaren

Alonso llegó a McLaren en 2007 como bicampeón del mundo y se encontró con un novato que se negó a comportarse como tal. Hamilton comenzó a ganar inmediatamente y la relación pasó de la incomodidad a una batalla por el control del equipo.

El momento más polémico ocurrió en la clasificación de Hungría. Después de que Hamilton incumpliera una instrucción interna, Alonso permaneció detenido en los pits y evitó que su compañero completara una última vuelta rápida. El español recibió una penalización de cinco posiciones.

La tensión terminó favoreciendo a Kimi Räikkönen. Hamilton y Alonso concluyeron empatados con 109 puntos, solamente uno menos que el piloto de Ferrari. Alonso abandonó McLaren al terminar aquella única y explosiva temporada como compañero del británico.

Sebastian Vettel y Mark Webber: la guerra detrás del “Multi 21”

La relación entre Vettel y Webber comenzó a romperse en Turquía 2010, cuando chocaron mientras ocupaban las dos primeras posiciones. Ese mismo año, Red Bull entregó a Vettel un alerón delantero que había estado instalado en el monoplaza de Webber. El australiano respondió ganando en Silverstone y pronunciando su célebre frase: “Nada mal para un segundo piloto”.

La ruptura definitiva llegó en Malasia 2013. Red Bull utilizó el código “Multi 21” para pedirles que conservaran sus posiciones, con Webber primero y Vettel segundo. El alemán ignoró la orden, atacó a su compañero y ganó. Webber no ocultó su enojo y la relación nunca se recuperó.

Lewis Hamilton y Nico Rosberg: de amigos de la infancia a enemigos

Hamilton y Rosberg crecieron juntos en el kartismo, compartieron habitaciones y soñaron con llegar a la Fórmula Uno. Cuando Mercedes les entregó el mejor automóvil de la parrilla, aquella amistad se convirtió en una batalla cada vez más amarga.

Las sospechas durante la clasificación de Mónaco 2014, el contacto que dañó el neumático de Hamilton en Bélgica y el choque que eliminó a ambos en España 2016 obligaron a Mercedes a intervenir constantemente. En Austria volvieron a tocarse mientras peleaban por la victoria.

Rosberg finalmente derrotó a Hamilton por cinco puntos en 2016 y anunció su retiro cinco días después de coronarse. Alcanzó el objetivo que había perseguido durante toda su carrera, pero la amistad entre ambos nunca volvió a ser la misma.

Lewis Hamilton y Max Verstappen: una temporada llevada al límite

Hamilton y Verstappen protagonizaron en 2021 una batalla que dividió a la Fórmula Uno. Chocaron a alta velocidad en Silverstone, quedaron eliminados juntos en Monza y vivieron una carrera llena de incidentes y sanciones en Arabia Saudita.

Los dos llegaron empatados en puntos a Abu Dhabi. Una controvertida reanudación después del auto de seguridad permitió que Verstappen, con neumáticos nuevos, superara a Hamilton en la última vuelta y conquistara su primer campeonato.

Su relación nunca tuvo la amistad que existió entre Hamilton y Rosberg, pero el enfrentamiento entre Mercedes y Red Bull, las acusaciones públicas y la intensidad de cada duelo convirtieron aquella temporada en una de las más tensas de la historia.

Max Verstappen y George Russell: un pique sin campeonato de por medio

El caso de Verstappen y Russell resulta particular porque no nació de una lucha por el título. En el sprint de Azerbaiyán 2023 hicieron contacto y discutieron frente a las cámaras después de la carrera. La tensión se convirtió en algo personal durante el Gran Premio de Qatar de 2024.

Russell presentó su versión ante los comisarios después de encontrar a Verstappen circulando lentamente durante la clasificación. El neerlandés perdió la pole por una sanción de una posición y posteriormente afirmó que había perdido todo el respeto por el británico. Russell respondió acusándolo de cruzar una línea.

La relación volvió a explotar en España 2025. Después de recibir la instrucción de devolverle una posición a Russell, Verstappen terminó haciendo contacto con el Mercedes y recibió una penalización de diez segundos. Más tarde reconoció que la maniobra no debió suceder y ofreció disculpas a Red Bull.

Verstappen y Russell todavía no han protagonizado una definición como Senna y Prost o Hamilton y Rosberg. Precisamente por eso su caso resulta tan llamativo: construyeron uno de los mayores piques de la actualidad sin necesitar el mismo automóvil ni un campeonato en disputa.