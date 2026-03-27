Suzuka, territorio conocido para Checo: dos podios y una cuenta pendiente
Sergio Pérez regresa al Circuito de Suzuka para el Gran Premio de Japón 2026, esta vez al volante de un Cadillac que todavía no suma puntos en la temporada. El escenario no es nuevo para el tapatío. En 12 participaciones en Japón, Checo terminó en zona de puntos en ocho ocasiones, con dos podios y momentos para el olvido en medio. Es uno de los pocos circuitos donde su historial habla por sí solo, y eso tiene más valor que nunca en una temporada donde casi todo es incertidumbre.
Su debut en Suzuka fue en 2011 con Sauber, sin puntos. Al año siguiente, en 2012, salió quinto pero un trompo lo sacó de la carrera antes de tiempo. Su primer abandono en tierras niponas. En 2013, su única temporada con McLaren, el coche no le dio para más y terminó 15° en carrera, muy lejos de lo que esperaban de esa asociación. Entre 2014 y 2015, ya con Force India, los resultados siguieron siendo discretos: posiciones fuera de los diez primeros que reflejaban los límites del material disponible.
La etapa con Force India trajo consistencia. Del 2016 al 2018, Checo terminó séptimo en Japón tres años consecutivos, un resultado que en aquel entonces representaba el máximo que podía extraer de un coche de mitad de parrilla. Tres séptimos lugares seguidos en el mismo circuito hablan de un piloto que conoce bien la pista y que sabe sacar el máximo sin importar lo que tiene debajo.
En 2019, ya con el equipo rebautizado como Racing Point, Checo terminó octavo en Suzuka. Fue su último Gran Premio de Japón por un tiempo: en 2020 y 2021 la carrera no se celebró por la pandemia de COVID. Dos años sin Suzuka que interrumpieron una racha de regularidad y dejaron al mexicano con las ganas de volver.
En 2022 llegó el primer podio. Checo salió cuarto bajo una lluvia que complicó todo el fin de semana. La FIA redujo la distancia de la prueba por las condiciones climáticas, pero otorgó la totalidad de los puntos. Leclerc recibió una sanción de cinco segundos que le costó el podio, y Checo cruzó la línea en segundo lugar detrás de Verstappen. Esa tarde, Max se coronó bicampeón del mundo y el tapatío fue parte del momento.
El año 2023 fue difícil en Japón. Salió quinto en clasificación y en la vuelta 12 tuvo contacto con Kevin Magnussen. Los daños en el monoplaza fueron tan graves que Red Bull lo retiró de la carrera. Su segundo abandono en Suzuka.
La revancha llegó en 2024 y empezó desde el sábado. Checo marcó el segundo mejor tiempo en clasificación, a solo 66 milésimas de Verstappen. Fue uno de sus mejores sábados en años y uno de los más representativos de su carrera en Suzuka: en un circuito tan técnico y exigente como este, estar tan cerca del mejor en una vuelta dice mucho del piloto. El domingo confirmó lo del sábado: salió segundo y mantuvo esa posición durante toda la carrera, un fin de semana redondo de principio a fin.
El recorrido por sus clasificaciones en Japón refleja con claridad la evolución de su carrera. Con Sauber salió octavo en 2011. Con McLaren en 2013, 15°. Con Force India, entre séptimo y 12° según el año. Con Racing Point en 2019, octavo. Con Red Bull, cuarto en 2022 y segundo en 2024. Cada posición en la parrilla cuenta la historia del coche que tenía, pero también la del piloto que sacaba lo máximo de cada uno de ellos.
Ahora llega a Suzuka 2026 con Cadillac, un equipo que debuta en la Fórmula 1 con un monoplaza todavía en desarrollo. El contexto es diferente a todo lo anterior. Pero Checo conoce este circuito mejor que la mayoría. El historial dice que sabe correr en Suzuka. Lo que queda por ver es si el coche le da la oportunidad de demostrarlo.