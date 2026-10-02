Ferrari y Red Bull marcan el ritmo en primeros entrenamientos en GP de Baréin de F1

Red Bull y Ferrari dominaron los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin de F1, reubicado en el circuito de Sepang (Malasia), este viernes, en una jornada en la que Mercedes, dominadora del Mundial, quedó muy retrasada.

El piloto monegasco Charles Leclerc marcó con su Ferrari el mejor crono de la sesión vespertina, con 1:37.528, seguido muy de cerca por el Red Bull del francés Isack Hadjar (1:37.627) y el McLaren del británico Lando Norris (1:37.665).

Con esta buena actuación, el piloto monegasco de 28 años plasma con números la defensa que el jueves hizo del jefe de la Scuderia, el francés Frédéric Vasseur, muy criticado por la falta de resultados esta temporada del legendario constructor italiano.

Vasseur ha estado en el centro de las especulaciones desde que el ex jefe de Red Bull, Christian Horner, describiera Ferrari como el "trabajo soñado" en una entrevista reciente.

Jefe de la Scuderia bajo presión

"Honestamente, el gran problema que tenemos hoy es la estabilidad y la serenidad en el equipo", declaró Vasseur ante la prensa entre las dos sesiones de entrenamientos.

"Tuvimos un buen comienzo de temporada, seguro. No es suficiente, queremos conseguir más; queremos ganar más. Queremos ganar el campeonato", añadió.

Bajo condiciones de fuerte calor y con 60 ºC en la pista, completaron el Top 6 los otros tres pilotos de estas mismas escuderías: cuarto fue el neerlandés de Red Bull, seguido por el británico de Ferrari Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri.

Los dos principales aspirantes al título Mundial, el italiano Kimi Antonelli (líder con 302 puntos) y el británico George Russell (236) superaron ese límite y quedaron por detrás de sus rivales.

Russell acabó con el séptimo mejor crono (1:38.02) y, justo por detrás suyo, con un retraso de cuatro centésimas, su compañero Antonelli. Por la mañana, en la primera sesión, fue Verstappen el más rápido, seguido por Russell y Hadjar.

La segunda sesión terminó con el coche de seguridad virtual (VSC) después de que el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto se detuviera en pista por una avería en la transmisión, en el único incidente registrado en un circuito de Sepang con un asfalto polvoriento y de poco agarre, que recibe la F1 por primera vez desde 2017.

Este Gran Premio de Baréin estaba programado para el inicio de la temporada, pero fue suspendido por la guerra en el Golfo y posteriormente trasladado a Malasia.

Checo Pérez y Colapinto, muy retrasados

Tras la polémica provocada por una arriesgada maniobra de adelantamiento que acabó, en el último Gran Premio en Bakú, con un accidente en el que se vieron implicados los dos Alpine y el McLaren de Norris, el argentino Franco Colapinto no tuvo una actuación destacada.

Criticado duramente por Norris por esa maniobra, que llevó incluso al jefe de Alpine, el italiano Flavio Briatore, a amenazar a Colapinto con tomar medidas, el argentino marcó en la sesión vespertina el peor tiempo de toda la parrilla a más de dos segundos del penúltimo clasificado, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Ante los periodistas, Briatore dijo este viernes: "Claro que me decepcionó cuando ocurrió, pero es otra carrera y todo el mundo se olvida. Tenemos que seguir mirando al futuro. El pasado es pasado y no se puede hacer nada".

Colapinto se enfrenta a una sanción de 15 puestos en parrilla, por el accidente de Bakú y por montar un motor nuevo.

Hadjar perderá cinco puestos por montar una nueva unidad de potencia y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) estará en la última fila con una penalización de 30 puestos por montar motor, turbo y escape nuevos.