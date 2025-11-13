Francia clasifica al Mundial 2026 tras golear a Ucrania
Gracias a un doblete de Kylian Mbappé, la selección de Francia amarró su boleto a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá tras doblegar 4-10 a Ucrania.
Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia se aseguró el jueves su boleto para el Mundial de Norteamérica 2026 al golear a Ucrania 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, en París.
Durante muchos minutos incapaces de encontrar el camino del gol ante una Ucrania replegada atrás, los hombres de Didier Deschamps abrieron la lata con un penal convertido por Mbappé (55').
Michael Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitike (88') aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.
Noticia en desarrollo.
