¿Qué se juega en la última jornada de la Liga MX femenil?
La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llega a su última jornada con varios frentes abiertos. Aunque ya se perfilan las protagonistas de la Liguilla, aún hay posiciones clave en juego: el liderato general, el posible salto de Cruz Azul hasta el quinto lugar y la disputa por el último boleto a la Fiesta Grande del futbol mexicano.
Liderato en disputa
En la cima, Rayadas llega como líder con 40 puntos, pero su posición no está completamente asegurada. Muy de cerca aparecen América con 39 unidades y Pachuca con 36. Un tropiezo de las líderes podría reconfigurar por completo el orden de la Liguilla.
Cruz Azul y el salto al quinto lugar
Más abajo, uno de los focos está en Cruz Azul, séptimo con 30 puntos. El conjunto celeste aún tiene margen para escalar hasta la quinta posición, actualmente en manos de Guadalajara con 33 unidades. Para lograrlo, Cruz Azul necesita ganar y combinar resultados, incluyendo tropiezos tanto de Guadalajara como de Toluca (32 puntos).
La recompensa sería significativa: mejorar su lugar en la tabla y enfrentar un cruce más favorable en la Liguilla, de hacerlo conseguiría su mejor posición en la historia de torneos regulares desde la creación de la Liga Mx femenil.
El último boleto a liguilla
La pelea más cerrada se concentra en la zona baja de clasificación. Juárez ocupa el octavo puesto con 26 puntos, mientras que Tijuana le sigue con 25. Un solo punto separa a ambos equipos, por lo que cualquier resultado en la última jornada será decisivo. La diferencia de goles también podría inclinar la balanza en caso de empate en unidades y Juárez, en caso de avanzar, lo haría por segundo torneo consecutivo en el octavo lugar.
Carrera por el campeonato de goleo
La delantera francesa Eugénie Le Sommer, de Toluca, llega a la última jornada como líder con 17 anotaciones. Sin embargo, la ventaja es mínima. Muy cerca aparece Diana Ordóñez, atacante de Tigres, con 16 goles. Dependiendo de lo que ocurra en la jornada final podría alcanzar o incluso superar a la francesa.
En la tercera posición se encuentra Charlyn Corral, figura de Pachuca Femenil, con 13 tantos. Aunque su distancia es mayor, aún conserva opciones matemáticas si logra una actuación sobresaliente y se combinan otros resultados.