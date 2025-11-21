Los mejores momentos de las 3 Finales entre América y Tigres
Tigres y América se enfrentan por cuarta ocasión en una Final del futbol mexicano. Un duelo que se ha convertido en un clásico por el título. Las Amazonas buscarán su séptimo campeonato para seguir ampliando su dominio histórico, mientras que América llega con decisión de conquistar su tercera estrella tras encadenar varios subcampeonatos desde su último título en el Clausura 2023.
Este nuevo capítulo no solo promete intensidad , también invita a recordar lo mejor de las tres Finales anteriores entre Tigres y América, marcadas por goles memorables y una rivalidad que ha elevado el nivel del futbol mexicano.
Apertura 2018: América 3–3 (3–1 penales) Tigres
La portera mexicana Cecilia Santiago ––que entonces defendía los colores del América–– fue la figura de la tanda de penales. La dirigida en aquel momento por Leonado Cuellar atajó dos tiros a gol: uno de Carolina Jaramillo y otro de Belén Cruz.
Su actuación no solo fue determinante en aquel campeonato sino que ha sido una de las actuaciones más memorables de una guardameta en instancias definitivas dentro de la Liga MX Femenil.
Apertura 2022: Tigres 3-0 América
La Maga Ovalle realizó uno de los goles de mayor espectacularidad en la Final de Ida, que se celebró en el Estadio Azteca. La delantera sorprendió a toda la afición al escapar desde medio campo y con una conducción impecable y veloz que sorteó la marca de Jocelyn Orejel.
Con una lectura perfecta del juego, Ovalle se percató de que la portera Itzel González estaba adelantada y tiró desde fuera del área. Esa anotación no solo fue reflejo de su talento individual sino una demostración de su capacidad para decidir en momentos clave. Este fue uno de los momentos más memorables de una Final entre ambos equipos.
Apertura 2023: Tigres 3-0 América
La campeona de goleo Maricarmen Reyes demostró su olfato goleador con un impresionante tanto que dejó sin oportunidad a la portera Itzel González. La delantera de Las Amazonas se dio la media vuelta y con gran precisión tiró desde fuera del área. La acción fue anulada por un supuesto fuera de lugar, pero tras la revisión del VAR el tanto fue validado.