Cinco historias que debes saber de la Liguilla MX femenil
La Máquina firmó su mejor torneo en nueve años y disputará su cuarta Liguilla, donde enfrentará a Rayadas, invictas del torneo. Toluca y Tigres prometen un duelo explosivo con sus goleadoras Eugénie Le Sommer y Diana Ordóñez. Mientras, América intentará llegar a su tercera final consecutiva para romper su racha de subcampeonatos. Las Bravas de Juárez surgen como el “caballo negro” y Alicia Cervantes podría hacer historia al superar los 160 goles con Guadalajara.
Una Máquina en camino a la historia
La Máquina realizó este Clausura 2026 su mejor torneo en puntos con 31 unidades en nueve años que lleva la historia de la Liga MX femenil. Ésta es segunda Liguilla consecutiva para las celestes ––la cuarta en su historia–– y terminaron en la séptima posición. En la búsqueda por la tercera estrella las dirigidas por Israel del Real enfrentarán a Rayadas, las invictas del torneo, y con cuatro títulos en su palmarés. La nigeriana Uchenna Kanu terminó el torneo con 10 tantos, la cuarta mejor goleadora de esta temporada, a 8 goles de las campeonas de goleo.
Te podría interesar: Uchenna Kanu: del esfuerzo en Nigeria al éxito internacional
Duelo de goleo
El enfrentamiento entre Toluca y Tigres será un partido de potencia goleadora. Las dos escuadras tienen a las campeonas goleadoras. Las dueñas de esta distinción: Eugénie Le Sommer y Diana Ordóñez. Entre las dos suman 36 goles, cada una con 18 en su cuota de goleo en el torneo regular. Tigres es la tercera mejor ofensiva del torneo (41 tantos) y la tercera mejor defensiva, solo 13 goles en contra. A diferencia del equipo mexiquense que ha sufrido en la línea defensiva con 26 dianas en contra.
América y otro intento por el título
América compite por avanzar dentro de la Liguilla y llegar a su tercera Final consecutiva y de esta manera romper con una racha de subcampeonatos ––cinco en total–– que las han dejado al margen de la ansiada tercera estrella en su historia. En la española Irene Guerrero tienen a su mejor goleadora con 8 goles y quien ha demostrado ser determinante en la fase decisiva hacia el campeonato. En la pasada Liguilla anotó tres dianas para las Águilas un gol por instancia, desde los Cuartos de final hasta la Final, que a la postre perdieron ante Las Amazonas.
Las Bravas de Juárez, el caballo negro
Las fronterizas consiguieron boleto definitivo a la Liguilla del futbol mexicano en la última jornada, como lo hicieron el semestre pasado. Las Bravas vuelven a ser El Caballo negro de esta instancia ––al menos en la historia reciente––. Dentro de las estadística es el sexto equipo con la mejor defensiva con 18 tantos en contra y Aisha Keshy Solórzano García es su mejor anotadora, con siete tantos en el torneo regular del Clausura 2026. Bravas se medirán por tercera ocasión en fase final al América y busca estar por primera ocasión dentro de las cuatro mejores.
La leyenda Licha Cervantes
Alicia Cervantes jugará esta Liguilla y podría romper un récord histórico: rebsar la cifra de 160 goles con Guadalajara, que la convertiría en la máxima goleadora de las Chivas en cualquiera de sus categorías. Es por eso que esta Liguilla es especial para la leyenda de la Liga MX femenil.