Uchenna Kanu: del esfuerzo en Nigeria al éxito internacional
Uchenna Kanu encontró en el futbol una posibilidad para cambiar su vida.
Desde temprana edad vendía naranjas para contribuir a la economía de su hogar en Nigeria. Lejos de detenerse en ese contexto fortaleció su determinación y con el tiempo cambió su destino.
Fue por el futbol que accedió a oportunidades educativas y profesionales en el extranjero, donde destacó en distintos países.
A estas dificultades se sumaba un entorno social poco favorable para que las niñas practicaran futbol.
Su trayectoria incluye el futbol colegial en Estados Unidos con Southeastern University y sus primeros pasos como profesional en Pensacola FC. Más adelante dio el salto a Europa, donde jugó en el Sevilla de España y en el Linköping FC de Suecia, equipo con el que brilló como una de las máximas goleadoras.
En 2021 se convirtió en la primera futbolista africana en la Liga MX femenil con Tigres, donde tuvo un papel clave en la obtención del título del Apertura 2022. Posteriormente, continuó su carrera en la NWSL con Racing Louisville antes de regresar al futbol mexicano con Cruz Azul, donde destaca como una de su mejor anotadora.
Esta es la segunda etapa de Uchenna en la Liga MX femenil. Con 10 anotaciones es la cuarta mejor goleadora de la Liga. Desde la décima jornada anotó un triplete contra Atlas y luego otro ante Toluca, en la goleada 4-0 que le dio la clasificación a La Máquina a su segunda Liguilla consecutiva.
A nivel internacional ha sido fundamental para la Selección de Nigeria. Tras su paso por categorías juveniles, debutó con la Selección Mayor en 2019 y ha participado en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y torneos continentales, que la consolidan como una de las máximas goleadoras históricas de su país.
Dentro del campo, Kanu es reconocida por su versatilidad ofensiva. Su velocidad, habilidad al regate y definición goleadora.
Su historia queda plasmada en su libro Football My Escape, donde relata cómo el futbol cambió su destino. Los ingresos de esta obra se destinan a su fundación, una iniciativa enfocada en brindar herramientas a jóvenes ––especialmente niñas–– a través de la educación, el acompañamiento y el deporte con el objetivo de abrirles caminos similares al que ella logró construir.
CONÓCELA
Uchenna Grace Kanu