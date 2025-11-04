6 datos que debes saber de la Liguilla de la Liga Mx Femenil
La Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva con la Liguilla del Apertura 2025, donde los equipos más destacados de la temporada buscarán alzarse con el título. Equipos como Tigres, líder absoluto del torneo, Cruz Azul, que regresa a la postemporada en su mejor versión histórica; Pachuca, con Charlyn Corral, pentacampeona del goleo, y las Bravas de Juárez, que buscan superar por primera vez los Cuartos de final, prometen emociones y duelos intensos en la búsqueda de las Semifinales y, eventualmente, del campeonato.
Cruz Azul vuelve a la Liguilla en su mejor versión
Cruz Azul regresa a una Liguilla después tres años. La última vez lo hizo en el Apertura 2022, cuando clasificó con 25 puntos en la octava posición, aunque las celestes fueron eliminadas ante Chivas en Cuartos de final. Su primera participación en una Liguilla fue en el Apertura 2021, también en octavo lugar, con 24 puntos. Para este Apertura 2025, las celestes llegan en su mejor posición histórica y con la mayor cantidad de unidades conseguidas: séptimas con 28 puntos. Además, cuentan con Aerial Chavarin, la segunda máxima goleadora del torneo, con 18 tantos anotados. Y buscarán superar la fase de Cuartos de final.
Cruz Azul cambia La Noria por el Olímpico Universitario
Cruz Azul volverá a jugar una Liguilla en un estadio de Primera División. Las celestes jugarán el partido de Ida ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Una situación similar ocurrió en el Apertura 2022, debido a que Cruz Azul juega la Fase Regular en la Cancha 1 de La Noria, pero en aquel torneo jugó la Liguilla en el Estadio Azteca, escenario del último partido que Cruz Azul disputó como local en un estadio de Primera División.
Charlyn Corral llega como la reina del gol a la Liguilla
Charlyn Corral selló su quinto título de goleo en la Liga MX femenil para consolidarse como la máxima referencia ofensiva del Apertura 2025. Con una cifra de 22 goles la delantera mexicana volvió a liderar la tabla de artilleras por encima de figuras como Aerial Chavarin (Cruz Azul, 18) y Jenni Hermoso (Tigres,14), quienes le siguieron de cerca este torneo. La mexicana alcanzó los 157 goles en la Liga MX Femenil y está a 15 tantos del registro histórico de Alicia Cervantes, con 172 goles.
Tigres domina el Apertura 2025: líder y récord de goles
Tigres aseguró el liderato con 42 puntos de cara a la Liguilla y estableció un nuevo récord histórico con 60 goles anotados. Además, cerró la campaña como la mejor ofensiva del torneo —empatadas con Pachuca— y la mejor defensiva, solo con 11 goles en contra. Las Amazonas llegan como una de las principales favoritas para conquistar el título del Apertura 2025.
Toluca firma su mejor campaña y es contendiente al título
El Toluca, dirigido por el francés Patrice Lair, firmó su mejor actuación en la historia en una Fase regular al concluir el Apertura 2025 dentro de los primeros cuatro lugares con 35 puntos, solo por debajo de Tigres, Pachuca y America. La delantera francesa Eugénie Le Sommer se consolidó como su máxima goleadora con 13 anotaciones, ubicándose en la séptima posición de la tabla de goleo del presente torneo.
La frontera sueña: Bravas de Juárez quieren romper la barrera de los Cuartos
Las Bravas de Juárez disputarán su quinta Liguilla, cuarta de forma consecutiva ––desde que llegaron al circuito femenil en 2019–– y se estarán midiendo en Cuartos de final ante Tigres en donde buscarán acceder a Semifinales. Juárez firmó su pase en la última jornada al culminar en la octava posición con 27 puntos, producto de: 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, con 24 goles a favor y 17 en contra. El objetivo de las Bravas es superar la instancia de Cuartos de final, donde las fronterizas siempre han sido eliminadas, una vez con Milagros Martínez como entrenadora y tres con Óscar Fernández en el timón.