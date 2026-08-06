A un paso del oro: México Sub-23 apela a la contundencia y madurez para encarar la final
La selección sub-23 de México se metió a la gran final del torneo de los Juegos Centroamericanos 2026. El equipo se ha colocado a un paso de la historia, ya que buscará sellar su primer bicampeonato en 88 años.
Este miércoles 5 de agosto, México derrotó 4-0 a Panamá en las semifinales del certamen varonil. Gael García abrió el marcador al minuto 7, mientras que Joaquín Moxica extendió la ventaja con un doblete al 16' y al 31'. Finalmente, Octavio Vázquez puso cifras definitivas al 90+1'.
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Tras el triunfo, Moxica se mostró emocionado por haber sido el goleador de la tarde y entusiasmado por haber asegurado una medalla.
“Bien, muy feliz, contento de poder volver a ayudar al equipo y se logró el primer objetivo, que es llegar a la final, y ahora buscando esa medalla (...) Siempre ponerte la playera de tu país es muy lindo y jugar una final, pues ni se diga”, señaló.
Una goleada que aporta en lo anímico y en lo físico
Asimismo, el delantero juvenil del Atlante destacó la importancia de sellar el pase mediante un abultado marcador. Explicó que, más allá de la amplitud del resultado, el hecho de imponer condiciones y no darle oportunidad de respuesta al rival le dio tranquilidad al combinado y le permitió administrar el desgaste de cara al juego decisivo:
“El equipo fue muy contundente, pudimos finiquitar el partido rápido y eso nos permitió ya moderarnos un poco para estar frescos para la final”, aseguró el futbolista.
En tanto, el entrenador Eduardo Arce resaltó la evolución que ha mostrado su plantilla. En su análisis, el estratega recordó que la escuadra pasó de la incertidumbre tras arrancar con un ajustado 1-0 sobre Venezuela y un empate 1-1 ante República Dominicana, a desplegar su mejor versión ofensiva, cerrando la primera fase con un 4-1 sobre Guatemala y volviendo a imponerse con autoridad, ahora ante Panamá.
“Mejoramos en contundencia, los primeros partidos tuvimos mucho volumen, poco certeros. Ahora es al revés... la diferencia de cuatro goles, cuando va adentro, puedes hasta bajar un poquito el ritmo y cuidar un poquito las cargas”, mencionó el entrenador.
Paso a paso por una histórica medalla de oro
Cabe recordar que México llegaba a este compromiso en calidad de campeón defensor. Por esta razón, en caso de conquistar la final, el combinado azteca firmaría un bicampeonato que no consigue desde que se coronó de forma consecutiva en las ediciones de 1935 y 1938.
Pese a la importancia de la hazaña, Arce, fiel a su discurso, no quiso meterles más presión a sus pupilos con estadísticas y pidió mantener la concentración en el día a día.
“Nosotros nos enfocamos como venimos: partido a partido, en darle seriedad a la competencia... Y, obviamente, nuestro objetivo es totalmente ganar la final en dos días”, señaló el estratega.
La gran final se celebrará este viernes 7 de agosto a las 18:00 horas. El oponente del Tricolor saldrá del cruce entre Colombia y Venezuela.