Los Centroamericanos marcan el camino de México en 38 deportes rumbo a Los Ángeles 2028
México ha ganado medallas en 45 deportes diferentes en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Sin embargo, solo 38 de estas disciplinas formarán parte del programa oficial de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La delegación tricolor se ha reafirmado como una potencia indiscutible a nivel regional al superar las 300 preseas en Santo Domingo, marcando un ritmo arrollador en el medallero.
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Y aunque es poco probable que este volumen de medallas se replique de manera idéntica en la justa olímpica, sí brinda un panorama claro sobre cuáles son las disciplinas en las que México buscará pelear por una plaza en la máxima fiesta del deporte internacional.
Los 38 deportes con presencia mexicana en el podio
- Tiro con arco: 5 oros, 5 platas, 2 bronces
- Gimnasia artística: 4 oros, 2 platas, 2 bronces
- Natación artística: 2 oros, 1 plata, 0 bronces
- Atletismo: 7 oros, 3 platas, 6 bronces
- Bádminton: 3 oros, 3 platas, 3 bronces
- Baloncesto: 0 oros, 1 plata, 0 bronces
- Voleibol de playa: 0 oros, 1 plata, 1 bronce
- Ciclismo BMX: 0 oros, 0 platas, 1 bronce
- Canotaje esprint: 0 oros, 0 platas, 1 bronce
- Ciclismo en pista: 6 oros, 4 platas, 2 bronces
- Ciclismo en ruta: 0 oros, 2 platas, 2 bronces
- Clavados: 9 oros, 1 plata, 4 bronces
- Adiestramiento ecuestre: 3 oros, 1 plata, 1 bronce
- Concurso completo ecuestre: 2 oros, 1 plata, 0 bronces
- Salto ecuestre: 0 oros, 1 plata, 0 bronces
- Esgrima: 4 oros, 2 platas, 4 bronces
- Golf: 0 oros, 1 plata, 0 bronces
- Gimnasia rítmica: 9 oros, 3 platas, 0 bronces
- Gimnasia en trampolín: 2 oros, 3 platas, 1 bronce
- Hockey sobre césped: 0 oros, 1 plata, 1 bronce
- Judo: 0 oros, 5 platas, 5 bronces
- Pentatlón moderno: 1 oro, 2 platas, 0 bronces
- Ciclismo de montaña: 2 oros, 1 plata, 0 bronces
- Natación en aguas abiertas: 3 oros, 2 platas, 2 bronces
- Remo: 9 oros, 3 platas, 3 bronces
- Rugby 7: 0 oros, 1 plata, 0 bronces
- Tiro deportivo: 12 oros, 5 platas, 8 bronces
- Patineta (skateboarding): 0 oros, 1 plata, 1 bronce
- Squash: 2 oros, 0 platas, 1 bronce
- Surf: 2 oros, 1 plata, 1 bronce
- Natación: 22 oros, 12 platas, 5 bronces
- Tenis de mesa: 1 oro, 0 platas, 1 bronce
- Taekwondo: 7 oros, 5 platas, 4 bronces
- Tenis: 2 oros, 1 plata, 1 bronce
- Triatlón: 5 oros, 0 platas, 1 bronce
- Waterpolo: 0 oros, 1 plata, 1 bronce
- Halterofilia: 2 oros, 0 platas, 0 bronces
- Lucha: 1 oro, 5 platas, 3 bronces
Atletas que buscarán ser los nuevos referentes en los Juegos Olímpicos
Hay deportes como los clavados, el taekwondo o el tiro con arco en los que México se ha acostumbrado a ser protagonista habitual en la justa olímpica. Sin embargo, hay atletas de otras disciplinas que buscarán crear su propia historia, trazando su camino desde estos Juegos Centroamericanos hasta llegar a Los Ángeles 2028.
Entre los nombres destacados aparece Celia Pulido, quien se consolidó como la reina absoluta de esta edición con 11 medallas en natación, ocho de ellas de oro. En la misma disciplina sobresalen figuras como Byanca Rodríguez, con cinco oros; Paulo Strehlke, con cuatro, y Marcus Reyes, también con cuatro, quienes reafirmaron el dominio azteca en el estanque.
En la gimnasia rítmica aparece Marina Malpica con una actuación brillante de cinco oros, mientras que en la modalidad artística surge el nombre de Natalia Escalera tras colgarse tres oros.
Asimismo, destaca Andrea Maya Becerra en la modalidad de arco compuesto, disciplina que hará su esperado debut en el programa olímpico de 2028. Si bien en este certamen regional cosechó dos platas, a nivel internacional la mexicana ocupa con autoridad el primer lugar del ranking mundial de World Archery.
Los deportes fuera de la fiesta de Los Ángeles 2028
Por otro lado, existe un bloque de disciplinas que, a pesar de registrar victorias por parte de la delegación tricolor, no formarán parte del programa oficial de Los Ángeles 2028. Entre ellas se encuentran:
* Raquetbol: 6 oros, 2 platas, 0 bronces
- Esquí acuático: 3 oros, 1 plata, 2 bronces
- Boliche: 2 oros, 3 platas, 2 bronces
- Patinaje artístico sobre ruedas: 1 oro, 0 platas, 2 bronces
- Patinaje de velocidad sobre ruedas: 0 oros, 3 platas, 4 bronces
- Karate: 0 oros, 0 platas, 2 bronces
- Ajedrez: 0 o