AC Milan pierde con Lazio y deja escapar al Inter, el Como no afloja por la Champions
El AC Milan desperdició la ocasión de reducir la desventaja con su vecino interista al frente de la clasificación de la Serie A, al perder en Roma ante la Lazio (1-0), este domingo en la 29ª fecha del campeonato italiano.
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Y el Como sigue con paso firme en su objetivo de disputar por vez primera la Liga de Campeones, después de vencer horas antes 2-1 a una Roma que se quedó con un hombre menos.
Segundo (60 puntos) a ocho puntos del Inter, el conjunto rossonero no logró sacar rédito del empate de los nerazzurri el sábado ante Atalanta (1-1).
Más bien deberán mirar hacia atrás, con el Nápoles a un punto merced a su victoria ante el Lecce (2-1) el sábado, a nueve fechas para el final.
Este revés también pone fin a la condición de invicto a domicilio del AC Milan esta temporada, una racha que se detiene en nueve victorias y cinco empates. Lejos de casa, no perdía desde mayo de 2025, ante el otro club de la capital, la AS Roma.
El domingo por la noche, el club rossonero fue castigado poco antes de la media hora de juego con un balón largo a la espalda de la defensa, muy bien aprovechado por Gustav Isaksen, ayudado además por un error de Pervis Estupiñán. El delantero rumano se anticipó al defensor ecuatoriano para recuperar el balón y superar al arquero Mike Maignan (26').
El Como va muy en serio
Horas antes, el Como de Cesc Fábregas venció a la Roma para situarse cuarto (54 puntos) en la tabla de la Serie A.
Tras ir por detrás en el descanso por el tempranero gol de penal de Donyell Malen, el Como demostró por qué ha revolucionado la Serie A al remontar y derrotar a un rival directo por la última plaza en la máxima competición europea de clubes.
Para el pequeño pero rico equipo de la ciudad de Como marcaron Tasos Douvakis (59') y el brasileño Diego Carlos (79').
Entre esos dos goles fue expulsado el defensor giallorosso Wesley por dos amonestaciones.
El Como nunca ha jugado competiciones europeas en su agitada historia, que hasta su compra por el gigante tabaquero Djarum en 2019 incluía más penumbras que éxitos.
La Roma no se clasifica para la Liga de Campeones desde 2018 y está a tres puntos del Como a falta de nueve partidos para que termine la temporada.