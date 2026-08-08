Acusan a Infantino de favoritismo cuando trabajaba en la UEFA
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, muy cuestionado desde la retirada a finales de julio de su proyecto de apertura a inversores privados, es objeto de acusaciones de favoritismo en la época en que trabajaba en la UEFA, según un artículo del diario Telegraph.
De acuerdo con el diario británico, el italo-suizo, secretario general de la confederación europea de 2009 a 2016, habría utilizado su poder para garantizar el ascenso de una empleada de la institución con la que mantenía una relación íntima.
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Según este artículo, publicado el viernes por la noche, el dirigente lo ha desmentido categóricamente.
Contactado el sábado por la AFP, un portavoz de la FIFA no dio una respuesta.
Según el Telegraph, que no cita sus fuentes, esta empleada, después de haber sido promovida durante un tiempo en la UEFA, recibió una "indemnización de seis cifras" en el momento de su salida —en un año no precisado—, además del pago de gastos de escolaridad en una escuela de negocios por un importe de unos 50,000 euros (57,800 millones de dólares).
Contactada por la AFP, la UEFA admitió "que se efectuó un pago" en ese momento, "acompañado de la liquidación de los gastos de un programa de MBA en una escuela de negocios local".
Pero "este pago era conforme a las normas entonces vigentes para el personal que abandonaba la organización", subrayó la UEFA.
No obstante, añadió que dichas "normas" habían "sido endurecidas desde 2016". "Y el reglamento del personal actualmente en vigor refleja una organización moderna y de primer nivel", agregó la instancia europea.
Citado por el Telegraph, un portavoz de la FIFA afirmó por su parte que Gianni Infantino refuta "firmemente estas acusaciones", "categóricamente falsas".
"Toda insinuación de conducta inapropiada o de violación de estatutos o reglamentos es difamatoria", y "ningún empleado de la UEFA ni de la FIFA ha presentado jamás una queja sobre el comportamiento del señor Infantino, ya que nunca ha habido ningún incidente que lo involucrara", aseguró la FIFA.
Infantino, candidato a su propia sucesión al frente de la FIFA en marzo, está inmerso en una grave crisis desde la revelación a finales de julio de su controvertido proyecto, finalmente abandonado, de abrir la FIFA a inversores privados.
El presidente de la FIFA ha sido duramente criticado por la UEFA, que mantuvo el jueves su amenaza de boicotear las Copas del Mundo, considerando insuficiente la mera retirada del controvertido proyecto. AFP