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La afición mexicana también calentó previo a la Copa del Mundo 2026

Tras casi dos años de remodelación, el Estadio Azteca volvió a abrir sus puertas para que la afición mexicana mostrará todo el poder con el que se presentará en la próxima Copa del Mundo.

Yarek Gayosso

Aficionados regresaron al Estadio Azteca.
Aficionados regresaron al Estadio Azteca. / Yarek Gayosso

El partido amistoso entre México y Portugal sirvió para que el público tricolor hiciera sentir la casa en la reapertura del Estadio Azteca/ Ciudad de México tras casi dos años en remodelación.

El Cielito Lindo se escuchó a todo pulmón en el puente de Tlalpan que fue intervenido para retirar a decenas de puestos ambulantes. Hoy un mariachi y cientos de personas entonaban el que a veces es el segundo himno mexicano a la espera de entrar al Coloso de Santa Úrsula.

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Aficionados cantaron el Cielito Lindo.
Aficionados cantaron el Cielito Lindo. / Yarek Gayosso

El ingenio de la afición local revivió al Chapulín Colorado, uno de los personajes más célebres de la televisión de América Latina, hubo quienes se vistieron del ídolo de la portería Jorge Campos y hasta quienes hicieron suyas las banquetas remodeladas para un concurso improvisado de dominadas.

Aficionado como el Chapulín Colorado.
Aficionado como el Chapulín Colorado. / Yarek Gayosso

Y aunque Cristiano Ronaldo no vino al país por recuperarse de una lesión. La afición mexicana se encargó de traerlo. Entre playeras con el mítico número 7 recordaban a la estrella lusitana ya fuera con la playera de la selección o hasta con la del Manchester United o con botargas del delantero portugués.

Botargas de Cristiano Ronaldo y Alexis Vega.
Botargas de Cristiano Ronaldo y Alexis Vega. / Yarek Gayosso

Al igual que la Selección Mexicana, esta tarde la afición dio un previo de lo que será el festejo internacional en menos de tres meses, cuando aquí el próximo 11 de junio se enfrenten México y Sudáfrica en el partido inaugural.

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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