La afición mexicana también calentó previo a la Copa del Mundo 2026
El partido amistoso entre México y Portugal sirvió para que el público tricolor hiciera sentir la casa en la reapertura del Estadio Azteca/ Ciudad de México tras casi dos años en remodelación.
El Cielito Lindo se escuchó a todo pulmón en el puente de Tlalpan que fue intervenido para retirar a decenas de puestos ambulantes. Hoy un mariachi y cientos de personas entonaban el que a veces es el segundo himno mexicano a la espera de entrar al Coloso de Santa Úrsula.
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El ingenio de la afición local revivió al Chapulín Colorado, uno de los personajes más célebres de la televisión de América Latina, hubo quienes se vistieron del ídolo de la portería Jorge Campos y hasta quienes hicieron suyas las banquetas remodeladas para un concurso improvisado de dominadas.
Y aunque Cristiano Ronaldo no vino al país por recuperarse de una lesión. La afición mexicana se encargó de traerlo. Entre playeras con el mítico número 7 recordaban a la estrella lusitana ya fuera con la playera de la selección o hasta con la del Manchester United o con botargas del delantero portugués.
Al igual que la Selección Mexicana, esta tarde la afición dio un previo de lo que será el festejo internacional en menos de tres meses, cuando aquí el próximo 11 de junio se enfrenten México y Sudáfrica en el partido inaugural.