Águilas goleadoras: América femenil anota un gol cada 15 minutos
El América se ha consolidado como una auténtica máquina de hacer goles en la Liga Femenil. La escuadra defensora del título se coloca como líder general y con promedio de anotaciones de un tanto cada 15 minutos en este arranque de torneo.
Ganar el Clausura 2026 y el Campeón de Campeonas le ha sentado bien a las Águilas. En apenas tres partidos de este Apertura 2026, el conjunto azulcrema ya se coloca como un serio candidato al título tras concretar el mejor inicio de su historia: registran paso perfecto de 9 puntos, goleando en cada encuentro y sumando 18 tantos en tan solo tres cotejos.
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Esta cuota arroja una media de 6 goles por partido. Además, considerando que cada juego dura 90 minutos, esta estadística se traduce en una anotación cada cuarto de hora.
- Fecha 1: América 3-0 Santos
- Fecha 2: América 10-0 Cruz Azul
- Fecha 3: América 5-1 Puebla
Cinco jugadoras del América dominan el Top 10 de goleo
El dominio de Coapa también se refleja en la tabla de goleo individual, donde el América es el equipo con mayor presencia dentro de las máximas anotadoras del torneo.
Si bien Diana Ordóñez de Tigres lidera la tabla con 5 tantos, tiene a cinco americanistas acechándola dentro del Top 10: Geyse Da Silva, Priscila Da Silva, Montserrat Saldívar, Gabriela García y Alexa Soto, cada una con más de un gol en su cuenta personal.
1. Diana Ordóñez (Tigres): 5 goles
2. Geyse Da Silva (América): 4 goles
3. Kader Hancar (Tijuana): 4 goles
4. Priscila Flor Da Silva (América): 3 goles
5. Angelique Montserrat Saldívar (América): 3 goles
6. Gabriela Antonia García (América): 3 goles
7. Joseline Montoya (Guadalajara): 3 goles
8. Daniela Calderón (Cruz Azul): 3 goles
9. Alexa Soto (América): 2 goles
10. Maricarmen Reyes (Tigres): 2 goles
No solo es el mejor ataque, también es la mejor defensiva
El América no solo ha demostrado una capacidad arrolladora para romper las redes; también ha sido un modelo de orden en la zaga, convirtiéndose en el equipo que menos tantos han permitido en el certamen, concediendo una sola anotación. La guardameta Itzel Alejandra Velasco tardó 182 minutos en recibir su primer tanto del torneo.
Ahora el conjunto de Coapa buscará mantener este ritmo demoledor en la defensa de su corona. Para ello, el próximo domingo 23 de agosto les tocará visitar al Necaxa para disputar la fecha 4 del campeonato.