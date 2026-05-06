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Aguirre impone su ley: “o reportan hoy o no van al Mundial”

El conflicto entre clubes y la Selección Mexicana escaló este miércoles luego del ultimátum del cuerpo técnico de Javier Aguirre, que obligaba a los convocados de Liga MX a reportar de inmediato o quedar fuera del Mundial. La postura detonó la reacción luego de que Chivas, a través de Amaury Vergara, decidió desconocer el acuerdo entre dueños tras lo ocurrido con Toluca.

Mario Palafox

Javier Aguirre mandó un mensaje claro, los 20 jugadores convocados deben reportar el día de hoy, sino no irán al Mundial.
Javier Aguirre mandó un mensaje claro, los 20 jugadores convocados deben reportar el día de hoy, sino no irán al Mundial. / Edmundo Méndez

Lo que parecía un acuerdo institucional terminó por fracturarse en cuestión de horas.

La Selección Nacional de México lanzó un comunicado contundente: todos los jugadores de Liga MX convocados debían presentarse este miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento a las 20:00 horas. La instrucción, directa desde el cuerpo técnico de Javier Aguirre, incluía una advertencia sin matices: quien no acudiera, quedaría fuera de la Copa del Mundo.

El mensaje no solo marcó el tono de la concentración rumbo a los amistosos ante Ghana, Australia y Serbia; también tensó una relación ya frágil con los clubes.

En ese contexto, el caso de Toluca encendió la mecha.

El club escarlata solicitó que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con el equipo para disputar el partido de vuelta de las Semifinales de la Concacaf, lo que rompió en la práctica el entendimiento previo entre directivos: ceder a los jugadores a la Selección desde el inicio de la concentración.

Chivas, que ya había prestado a sus futbolistas bajo ese acuerdo, se sintió directamente afectado, especialmente después de la derrota 3-1 en la ida ante Tigres, en los Cuartos de Final de la Liguilla, donde no contó con sus seleccionados. La respuesta fue inmediata.

Amaury Vergara decidió endurecer la postura del club rojiblanco: si el acuerdo entre dueños se rompe para beneficiar a unos, deja de tener validez para todos. Bajo esa lógica, Chivas exige el regreso de sus jugadores para encarar la vuelta y competir en igualdad de condiciones.

El conflicto expone una grieta estructural: la falta de alineación entre los intereses deportivos de los clubes y las prioridades de la Selección en un año mundialista.

Mientras Aguirre intenta consolidar su base rumbo a la Copa del Mundo, los equipos pelean por no sacrificar sus objetivos inmediatos. La consecuencia es un pulso de poder que ya dejó de ser silencioso.

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Mario Palafox
MARIO PALAFOX

Editor SR en Sports Illustrated México. 25 años de experiencia en medios. Ha cubierto 4 Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Fórmula Uno, NBA, NFL.

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