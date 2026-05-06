Aguirre impone su ley: “o reportan hoy o no van al Mundial”
Lo que parecía un acuerdo institucional terminó por fracturarse en cuestión de horas.
La Selección Nacional de México lanzó un comunicado contundente: todos los jugadores de Liga MX convocados debían presentarse este miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento a las 20:00 horas. La instrucción, directa desde el cuerpo técnico de Javier Aguirre, incluía una advertencia sin matices: quien no acudiera, quedaría fuera de la Copa del Mundo.
El mensaje no solo marcó el tono de la concentración rumbo a los amistosos ante Ghana, Australia y Serbia; también tensó una relación ya frágil con los clubes.
En ese contexto, el caso de Toluca encendió la mecha.
El club escarlata solicitó que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con el equipo para disputar el partido de vuelta de las Semifinales de la Concacaf, lo que rompió en la práctica el entendimiento previo entre directivos: ceder a los jugadores a la Selección desde el inicio de la concentración.
Chivas, que ya había prestado a sus futbolistas bajo ese acuerdo, se sintió directamente afectado, especialmente después de la derrota 3-1 en la ida ante Tigres, en los Cuartos de Final de la Liguilla, donde no contó con sus seleccionados. La respuesta fue inmediata.
Amaury Vergara decidió endurecer la postura del club rojiblanco: si el acuerdo entre dueños se rompe para beneficiar a unos, deja de tener validez para todos. Bajo esa lógica, Chivas exige el regreso de sus jugadores para encarar la vuelta y competir en igualdad de condiciones.
El conflicto expone una grieta estructural: la falta de alineación entre los intereses deportivos de los clubes y las prioridades de la Selección en un año mundialista.
Mientras Aguirre intenta consolidar su base rumbo a la Copa del Mundo, los equipos pelean por no sacrificar sus objetivos inmediatos. La consecuencia es un pulso de poder que ya dejó de ser silencioso.