Aguirre niega ruptura con clubes y mantiene ultimátum: “El que no venga estará fuera del Mundial”
Javier Aguirre apareció para tratar de apagar el fuego después de las diferencias provocadas por los casos de Toluca y Chivas. El seleccionador nacional defendió que el acuerdo entre clubes y selección no se rompió, mantuvo el ultimátum para los convocados al Mundial 2026 y confirmó que el Tri iniciará concentración hoy a las 20:00 horas.
Fue un mensaje de apenas seis minutos, sin aceptar preguntas. Aguirre no explicó quién autorizó que Alexis Vega y Jesús Gallardo volvieran a la disciplina del Toluca para disputar el partido de vuelta de la semifinal de Conchampions ante LAFC, decisión que terminó por provocar que Amaury Vergara llamara nuevamente a concentrar a los cinco seleccionados de Chivas para enfrentar la vuelta ante Tigres en los cuartos de final del Clausura 2026.
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Aun así, el técnico insistió en que no existió ruptura entre clubes, Liga MX y Federación y que el acuerdo tomado en la asamblea de dueños para disputar la Liguilla sin seleccionados sigue vigente.
¿Qué dijo Javier Aguirre?
“Nadie ha roto el pacto. La Liguilla se ha jugado sin seleccionados, estamos conforme a lo que firmamos y dijimos, sin condiciones”, aseguró el entrenador nacional.
El Tri iniciará este miércoles por la noche su concentración final rumbo a la Copa del Mundo. Aguirre confirmó que los jugadores fueron citados a las 20:00 horas para cenar juntos y arrancar formalmente la preparación.
Pese al conflicto generado en las últimas horas, el estratega mantuvo firme el mensaje que ya había emitido la FMF en el comunicado oficial: cualquier convocado que no se presente quedará fuera del proceso mundialista.
“Estamos todos contentos, citados todos los jugadores para cenar juntos a las 8 de la noche. En ese sentido el comunicado es claro: el que no venga estará fuera del Mundial, no podemos ser flexibles ni mucho menos”, afirmó.
Aguirre también aprovechó para agradecer públicamente a los clubes, especialmente a Chivas y Toluca, los dos equipos más golpeados por la cesión anticipada de seleccionados en plena fase final.
El Guadalajara perdió cinco futbolistas para disputar su serie ante Tigres, mientras Toluca negoció mantener unas horas más a Vega y Gallardo antes de reportar al CAR; Aguirre espera contar con estos elementos hoy por la noche.
“Quiero agradecer a los clubes que nos atendieron bien y nos aportaron en este proceso. Este proyecto aprobado no se ha roto. Agradecer a todos los clubes, en especial a Chivas y Toluca porque a pesar de que siguen en competencia nos están ayudando en todo sentido a la selección”, dijo.
El manejador también contextualizó la concentración larga dentro de la preparación mundialista global. Aunque México tendrá apenas 36 días de trabajo antes de la Copa del Mundo, muy lejos del proceso de casi un año rumbo a 1986, Aguirre considera que el equipo está alineado con otras selecciones que ya comenzaron concentración.
“No vamos a hacer lo del 86 por las fechas FIFA. Pero Uzbekistán hoy y Australia ayer comenzaron su concentración ya. Estamos en ruta, ya empezó el Mundial y eso me tiene ilusionado”, señaló.
El “Vasco” insistió varias veces en una idea: siente que entre sus dirigidos se recuperó el orgullo por vestir la playera tricolor.
Incluso utilizó a Gilberto Mora como ejemplo del compromiso que percibe dentro del grupo. El juvenil de 17 años reportó desde días antes al CAR.
“Aquí está desde hace tres días Gil Mora entrenando con una felicidad que le sale por los poros. Se ha recuperado el orgullo de estar en la selección nacional. Vienen con ilusión los jugadores, lo sentimos en las calles y realmente preparamos algo importante”.
Aguirre también reveló que varios futbolistas mexicanos que militan en el extranjero hicieron gestiones personales con sus clubes para integrarse antes de lo previsto y poder disputar el amistoso ante Ghana del próximo 22 de mayo.
“Me llena de orgullo porque veo compromiso de venir y hacer historia. Eso me regresa a 40 años atrás cuando jugué el Mundial del 86. Nunca en 40 años vi tanto ambiente mundialista en las calles”, aseguró.
El técnico cerró el mensaje sin aceptar preguntas y con un llamado a cerrar filas alrededor de la selección en el inicio formal del proceso mundialista.
Chivas sí cede a sus jugadores
Chivas fijó postura tras la polémica por la convocatoria de la Selección Mexicana y el conflicto generado en los últimos días, al confirmar que se respetarán los acuerdos establecidos meses atrás. A través de un comunicado oficial, el Club Deportivo Guadalajara aseguró que, luego del posicionamiento de su presidencia, existe claridad en que se mantendrán las condiciones pactadas, en medio de la tensión que involucró a otros clubes como Toluca y la concentración del Tri rumbo al Mundial 2026.
En el mismo mensaje, el club rojiblanco dejó en claro que no impedirá que sus jugadores cumplan el sueño de representar a México, subrayando que reportarán “en tiempo y forma” con la Selección. Al mismo tiempo, Chivas apeló al respaldo de su afición de cara a la Liguilla, confiando en que el Estadio Akron se convierta en un factor determinante, en un momento donde el equipo busca competir sin perder de vista su identidad ni su compromiso con el futbol mexicano.