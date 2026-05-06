Del orgullo al conflicto: Amaury Vergara y el límite entre Chivas y la Selección
El discurso no dejaba espacio para matices. “En el futbol no puede haber excusas, no puede haber ‘sin embargo’”, planteó Amaury Vergara en una entrevista con Puri Lucena y Roberto Trejo para la revista Expansión en su edición de mayo. La frase no era retórica: era una declaración de principios.
“Tienes que ir por todas siempre y buscar el más altísimo nivel de excelencia, de actitud ganadora, de no poner peros, no poner justificaciones de por qué no lo vas a lograr”. Desde esa lógica, Chivas debía competir sin importar las circunstancias. Sin importar las ausencias. Sin importar contextos.
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“El equipo tiene que ser capaz siempre de aspirar a lo más alto, que es ganar un campeonato, con quienes estén”, insistió. Y en esa misma línea, reivindicó una de las bases estructurales del club: su cantera. “Podemos recurrir a jugadores jóvenes, que están preparados y que han sido formados de la misma forma que los titulares”.
Era, en el fondo, una defensa del modelo. Pero también era una postura que iba más allá del Guadalajara. Porque hablar de Chivas es, inevitablemente, hablar de la Selección Mexicana.
“Chivas para mí es el equipo más mexicano de la Liga MX y por lo tanto tenemos una doble responsabilidad”, explicó Vergara. Una carga que no esquivó, sino que convirtió en identidad: “Cuando Chivas gana, gana México”.
Esa idea define la relación histórica del club con el Tri: un proveedor constante de talento, una base recurrente en procesos mundialistas. Y bajo esa premisa, su postura parecía clara.
“Yo no me puedo contraponer hacia el sueño de los jugadores”, dijo. “Uno de los sueños más grandes es representar a su selección en un Mundial… Y eso también tiene que ser importante para la institución”.
Incluso fue más allá: “No podemos estar peleados con eso, no podemos contradecir la misión que tiene Chivas”.
El problema es que el futbol no se juega en el terreno de las ideas. Se juega en calendarios, en competencias simultáneas, en decisiones que no siempre permiten sostener el discurso sin costos.
Y este miércoles, ese costo apareció. La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, emitió un comunicado que endureció el escenario: todos los jugadores de Liga MX convocados debían reportar ese mismo día en el Centro de Alto Rendimiento. Sin excepciones. Sin negociaciones. Quien no acudiera, quedaría fuera de la Copa del Mundo.
El mensaje fue directo. Y definitivo. En otro momento, habría sido simplemente una muestra de autoridad. Pero el contexto lo convirtió en un detonante.
Porque los clubes estaban en competencia. Y el acuerdo entre directivos —ceder a los jugadores en una ventana pactada— ya había empezado a fracturarse.
Toluca solicitó que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con el equipo para disputar la vuelta de Semifinal de la Concacaf. La petición alteró el equilibrio: algunos clubes cumplían, otros buscaban excepciones.
Chivas fue uno de los que ya había cedido. Y pagó el precio. Sin varios de sus jugadores disponibles, el Guadalajara cayó 3-1 en la ida de los Cuartos de Final ante Tigres. La sensación interna fue clara: el acuerdo, en la práctica, dejó de ser equitativo.
Ahí, el discurso de Vergara encontró su punto más vulnerable. Porque si bien había sostenido que el equipo debía responder “con quienes estén”, también había construido una narrativa de máxima exigencia competitiva. Y competir al máximo, en el contexto real, implica no conceder ventajas estructurales.
El resultado fue una reacción inevitable. Chivas endureció su postura. Exigió condiciones iguales. Y dejó claro que no aceptará que el acuerdo se rompa selectivamente.
No es una contradicción frontal con lo dicho días antes. Es, más bien, una tensión expuesta.
Porque el propio Vergara ya anticipaba la complejidad del momento: “Ya tendremos que ser capaces de lidiar con ese reto”, dijo al referirse a la posibilidad de aportar varios jugadores a la Selección rumbo al Mundial de 2026.
El reto llegó antes de lo esperado. Y con más fricción de la prevista. Hoy, Chivas defiende la misma identidad: ser el equipo que impulsa al futbolista mexicano, el que celebra que sus jugadores sean convocados, el que entiende que “para un chiva tiene que ser un orgullo representar a su país”.
Pero también enfrenta una realidad que no admite romanticismo. La Selección necesita concentración inmediata. Los clubes necesitan competir ahora. Y en ese cruce, el margen para sostener un discurso sin fisuras desaparece.
Lo que queda es una disputa de intereses legítimos, pero incompatibles en el corto plazo.
Una que exhibe una grieta estructural del futbol mexicano en año mundialista.
Y que coloca a Chivas —y a Amaury Vergara— en el punto exacto donde las convicciones dejan de ser suficientes.