Alarma en Argelia: Luca Zidane sufre fractura de mandíbula a mes y medio del Mundial
El arquero del Granada y de la selección de Argelia, Luca Zidane, que sufrió una conmoción cerebral durante un partido de la segunda división española, sufre una fractura de mentón y mandíbula, anunció su club, a mes y medio del Mundial 2026.
El hijo de Zinedine Zidane, que eligió jugar con la selección argelina, sufrió un fuerte choque en una salida a por el balón el fin de semana pasado contra el Almería.
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"El jugador, junto a los servicios médicos del Club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia", afirma el comunicado.
Si se somete a una operación, Luca Zidane, que disputó la Copa de Naciones de África en enero, podría see baja para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.
Su ausencia complicaría la tarea de su seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos porteros habitualmente convocados, Anthony Mandrea (SM Caen) y Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados.
Argelia está encuadrada en el grupo J del Mundial junto a la campeona del mundo Argentina, Austria y Jordania. AFP