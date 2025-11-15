Alejandría Godínez, la guardiana de Cruz Azul
Alejandría Godínez nació en Acámbaro, Guanajuato. En lengua tarasca Acámbaro significa “Lugar donde crecen los magueyes”. Alejandría permanece bajo los tres postes de la portería de Cruz Azul, así como el maguey que se abre paso entre tierra seca. Ella resiste fuerte al sol y al viento.
La guardiana de la portería celeste llegó a Pachuca por un video que su padre subió a Youtube, decidido a mostrar su talento al mundo. El también admirador del legendario Miguel Marín —portero de Cruz Azul— buscó a visores y consiguió que el club hidalguense le diera oportunidad de hacer una semana de pruebas.
Creció en Estados Unidos y ahí se familiarizó con el futbol universitario, especialmente en Chicago. Llegó a resguardar la portería de Pachuca desde el nacimiento mismo de la Liga MX Femenil y, curiosamente, su primer partido fue contra Cruz Azul, el 9 de octubre del 2017, los colores que hoy defiende. Con las Tuzas custodio la portería durante 6 torneos, después 8 torneos con Rayadas. Ahora, enlaza el tercero con La Máquina.
En Monterrey su actuación fue clave en la serie de penaltis que les dio el título sobre Tigres en el Apertura 2021. Se coronó también campeona del Clausura 2024, su último con Rayadas. Y hoy está a la vista un boleto histórico la Gran Final con Cruz Azul, equipo que está por primera vez en Semifinales de la Liga femenil.
De niña, Alex no veía partidos con estadios llenos; apenas se trasmitían. Soñaba con un estadio repleto y jugar algún día una Final. Soñaba con sentir que le aventaran objetos como a sus porteros favoritos.
Con su 1.70 de altura, su vasta experiencia y su tenacidad, así como su liderazgo y personalidad, llegó a la portería de Cruz Azul Femenil, en junio de 2024, proveniente de Rayadas y más de 200 partidos a sus espaldas.
Con Cruz Azul ha sido factor determinante en la Liguilla de este Apertura 2025. En la Vuelta de Cuartos de Final ante Pachuca dejó su arco imbatible en una contundente goleada 5-0 de visita en Hidalgo, a las campeonas. Su actuación le valió un lugar en el once ideal de la Liga MX Femenil por la serie.
Sus atajadas no solo detienen el balón sino que han sido el inicio de pases kilométricos. Como en la Vuelta ante las Tuzas, donde Ana Lu Martínez aprovechó el balón que envió Alex y abrió el marcador para iniciar la remontada histórica.
Y en las gradas la afición la corea en el Estadio Olímpico Universitario —casa provisional de Cruz Azul en la Liguilla—. Han celebrado sus actuaciones que hoy permiten a Cruz Azul soñar con el boleto a la Final.
¿Dónde ver la Semifinal de Vuelta Tigres vs Cruz Azul?
Vuelta: Domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario.
Fox Deportes, Youtube, EstrellaTV y Telemundo