Alejandro Fernández, Salma Hayek y J Balvin encabezan la apertura del Mundial 2026 en México
La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 continúa y la FIFA anunció este lunes nuevos invitados especiales para las ceremonias de apertura que se realizarán en la Ciudad de México antes del partido inaugural del torneo.
El cantante Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano, mientras que la estrella sudafricana Tyla cantará el himno de Sudáfrica en la ceremonia previa al encuentro que marcará el inicio de la justa mundialista.
La ceremonia también contará con la presencia de la actriz, directora y productora Salma Hayek Pinault, quien participará en su papel de Embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La mexicana dará la bienvenida a los aficionados en el Estadio Ciudad de México y formará parte de los actos que celebrarán la unión de culturas a través del futbol.
En el apartado musical, Ryan Castro acompañará a J Balvin en una presentación especial durante la ceremonia de apertura. Ambos artistas se suman a una cartelera internacional que incluirá a Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Shakira.
La FIFA informó que la ceremonia comenzará a las 11:30 horas, tiempo local, 90 minutos antes del silbatazo inicial. Los aficionados que asistan al estadio podrán participar activamente en el espectáculo y tendrán acceso a distintas experiencias, activaciones y actividades de entretenimiento desde la apertura de puertas, prevista cuatro horas antes del partido.
La ceremonia inaugural buscará combinar futbol, música y cultura para dar la bienvenida al Mundial 2026, una edición histórica que por primera vez contará con 48 selecciones y será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
Además, México tendrá el honor de albergar el primer partido del torneo y de inaugurar una serie de ceremonias que posteriormente continuarán en las otras dos naciones anfitrionas.
Con figuras de la música internacional, una de las actrices mexicanas más reconocidas del mundo y miles de aficionados como protagonistas, la Ciudad de México se prepara para convertirse en el centro de atención global cuando ruede el balón en el arranque de la Copa del Mundo 2026.