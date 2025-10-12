Alerta roja: México tropieza con Colombia 4-0
¡Alerta, alerta! Los focos rojos se han encendido para la Selección Mexicana, quien de forma contundente cayó 4-0 ante una selección de Colombia que demostró el porqué fue una de las más fuertes de la eliminatoria sudamericana al conseguir su clasificación al Mundial del 2026.
El cuadro colombiano desnudó las carencias del equipo mexicano, mismas que habían quedado cubiertas por resultados como el título de la Copa Oro, venciendo en la Final a Estados Unidos, y los dos empates ante Japón y Corea del Sur. Hoy, México se enfrentó a un peso pesado de Conmebol y el resultado, más allá de los goles, fue un golpe de realidad a nueve meses del inicio de la Copa del Mundo.
Te puede interesar: La portería de la Selección Mexicana: el punto de análisis para Javier Aguirre
Javier Aguirre cumplió con su propio mandato de observar jugadores y para este encuentro realizó algunas modificaciones en su once inicial, manteniendo su mismo esquema 4-2-3-1. Aguirre, aprovechando ausencias como la de Raúl Jiménez o Edson Álvarez, decidió dar oportunidad a Diego Lainez como volante por derecha y Orbelín Pineda detrás de Santiago Gimenez, único punta, dejando a Alexis Vega por la izquierda.
Lainez tuvo algunas buenas llegadas por el sector derecho, mientras que Alexis Vega mantiene el nivel que ha mostrado en la Liga MX, aportando peligro por la banda y haciendo cortes hacia el centro.
El duelo inició con el Tri buscando la portería contraria. Santiago Gimenez encaró a cuatro colombianos y al adentrarse al área sacó disparo de pierna zurda que apenas pasó a un lado de la meta de Ospina. Era el primer aviso de peligro de México al minuto 12.
Pero al 16’ llegó un tiro libre en favor de Colombia, por el sector derecho. James Rodríguez cobró de forma magistral de pierna izquierda para mandar un servicio cerrado que Jhon Lucumí remató dentro del área chica para marcar el gol de los sudamericanos, aprovechando que el portero Malagón se quedó anclado en la línea.
Al verse abajo, México se adueñó del balón y adelantó líneas, buscando la igualada, siendo Alexis Vega el hombre que empezó a mover los hilos del combinado mexicano, incluso sacando un disparo de pierna derecha que buscaba el ángulo, pero que se estrelló en el rostro del defensa Willer Ditta.
Y fue el mismo Alexis Vega quien insistía por la banda izquierda. Fiel a su estilo, recibió un balón en ese sector del campo para cortarse hacia adentro y sacar un centro peligroso con comba que no pudo cerrar Santiago Gimenez.
Para la segunda parte Colombia decidió ceder el balón y replegarse, para buscar un contragolpe que pudiera acabar con el juego. Así México
Y así, al 57’, llegó el contragolpe que liquidó el juego con un despliegue a velocidad donde Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich entró como un rayo al área y picó el balón ante el achique de Luis Malagón.
Los espacios ya estaban totalmente abiertos y México se notaba descompuesto, dando pie para que los sudamericanos llegaran con plenitud al área mexicana.
Al 64’, en un rechace tras un tiro libre, Lerma prendió el balón de pierna derecha dentro del área para marcar un golazo que acabó con las expectativas de México y ponerle presión de cara al Mundial.
Cuando parecía que era todo, Colombia puso un clavo más al 87’ con un contragolpe donde Johan Carbonero voló por la banda izquierda para llevarse a Montes hasta internarse al área y marcar ante el achique de Malagón.
México se fue con una derrota dolorosa a cuestas, donde más allá de la goleada, lo que más pesa son las dudas que deja el Tricolor en su funcionamiento de cara al Mundial.