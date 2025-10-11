La portería de la Selección Mexicana: el punto de análisis para Javier Aguirre
La Selección Mexicana jugará dos partidos amistosos dentro de la penúltima fecha FIFA del año, iniciando con el juego de este sábado 11 de octubre ante su similar de Colombia, en Arlington, Texas, y el próximo martes ante Ecuador, en Guadalajara. Si bien Javier Aguirre cuenta ya con una base de jugadores que conforman su equipo, estos encuentros le sirven al técnico del Tri para disipar algunas dudas que aún le queden de cara a la Copa del Mundo y una de ellas es quién será su tercer portero.
Hasta ahora, y con base a las convocatorias de este año, donde se jugó la Final de la Nations League y la Copa Oro, que ambas ganó el Tri, el portero titular para Javier Aguirre ha sido Luis Malagón.
El segundo meta que ha tenido contemplado el Luis ‘Tala’ Rangel’, quien durante el año jugó de titular el 7 de junio en el juego amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro en la victoria de Suiza 4-2 sobre México y posteriormente volvió a ser titular en el partido más reciente, en el empate a dos goles ante Corea del Sur, el 9 de septiembre.
El tercer portero de la Selección Mexicana
La conversación del tercer portero se agudizó en los últimos meses, cuando el nombre de Guillermo Ochoa (quien fue el tercer portero durante la pasada Copa Oro) volvió a sonar, especialmente por la marca que pudiera concretar en caso de llegar a un sexto Mundial. Ahora, previo a los juegos ante Colombia y Ecuador, Javier Aguirre reiteró su posición de que no le regalará la convocatoria al veterano arquero y así lo hizo saber en una entrevista para TUDN.
"Memo (Ochoa) está ahora bien. Ni Memo ni yo no lo hemos hablado en lo absoluto (sobre la marca de seis Mundiales). Hemos hablado de que si él está jugando y está en buen nivel, competirá. Yo no regalo nada y Memo lo sabe y lo prefiere, inclusive".
En ese tenor, Aguirre ha variado en cuanto a llamados de guardametas a los que pudiera considerar en el puesto de tercer portero. En esa baraja han desfilado elementos como Sebastián Jurado, de FC Juárez; Alex Padilla, ex de Pumas; Carlos Moreno, del Pachuca, o Carlos Acevedo, de Santos, quien regresa al Tri en esta convocatoria, entre otros.
Ante esto, el propio Aguirre reconoce que tanto Luis Malagón como ‘Tala’ Rangel son los dos porteros que han tenido mayor continuidad, sin embargo, afirmó que no deben sentirse indiscutibles, pues la competencia aún se mantiene de cara a la Copa del Mundo.
"Es verdad que hemos probado con varios jóvenes, (Alex) Padilla en su día, (Fernando) Tapia, trajimos también a (Carlos) Moreno, trajimos a Sánchez, ahora viene (Carlos) Acevedo. Claro que estamos viendo porteros. No quiero que, porque han venido siempre Malagón y 'Tala' Raúl, se sientan indiscutibles, en lo absoluto, todos los porteros se equivocan. Entonces, es una bonita competencia entre cinco o seis jugadores, entre los que está Memo (Ochoa), por supuesto, para buscar tres porteros".
Posterior a estos dos encuentros ante Colombia y Ecuador, a México le restan dos encuentros más, ante Uruguay y Paraguay, para cerrar el año. Cuatro juegos en los que Javier Aguirre tendrá tiempo de ver, pero sobre todo, de meditar y analizar quién podrá ser ese tercer guardameta: si se decide por la experiencia de Guillermo Ochoa, o se decanta por alguno de los otros elementos que pudieran ser el futuro de la portería de la Selección.