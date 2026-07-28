Álex Diego: de salvar una vida a buscar el sueño olímpico como DT del Tri Sub-20
En 2019, Álex Diego realizó un acto heroico al salvarle la vida a una persona. Hoy, como entrenador, busca ser un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha para las jóvenes promesas que persiguen el sueño olímpico con la Selección Mexicana.
México se encuentra disputando en casa el Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo que otorga la clasificación al Mundial de la categoría que se realizará en 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028. Para lograr dicha hazaña, ha puesto su confianza en el entrenador Álex Diego, quien, con su historia de vida, busca inspirar a las siguientes generaciones del futbol mexicano.
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De las canchas a los banquillos
Como muchos de sus colegas, antes de llegar a los banquillos estuvo dentro de la cancha. Sin embargo, su carrera como futbolista fue corta: tras vestir las camisetas de Pumas, Jaguares, Atlante, Lobos BUAP, Delfines del Carmen y Alebrijes de Oaxaca, colgó los botines antes de cumplir los 31 años para, solo un año más tarde, comenzar su formación como entrenador.
Sus inicios al frente de un equipo se dieron en la Liga de Ascenso MX con Alebrijes y Atlante. Esta etapa le permitió adquirir una valiosa experiencia trabajando con jóvenes prospectos que, al igual que él, buscaban dar el salto a la Primera División.
Álex Diego finalmente recibió su gran oportunidad en la Liga MX al convertirse en el estratega del Querétaro para el torneo Apertura 2020. Si bien su paso fue fugaz, de solo 15 partidos, la experiencia le sirvió para darse a conocer. Fue así como, en 2023, se unió al cuerpo técnico de Andrés Lillini en el Necaxa, club con el que compartió una visión formadora.
Después de solo una campaña, Lillini dejó a los Hidrorrayos para asumir la dirección de selecciones menores de la FMF. Con la idea de preparar no solo a los futbolistas, sino también a la nueva camada de entrenadores, volvió a convocar a Álex Diego, pero esta vez ya no como asistente, sino como director técnico al frente del proyecto de la Selección Sub-18, misma que hoy se ha convertido en la nueva Sub-20.
Un rescate que marcó su vida
En 2019, cuando era entrenador del Atlante, viajó a Cancún junto a todo el equipo para realizar trabajos de pretemporada. Un día, durante una sesión en la playa, uno de sus jugadores, Kevin Ramírez, le avisó que había un hombre ahogándose mar adentro. Como primer acto, todos buscaron a un rescatista que pudiera ayudar.
Pero Álex Diego sabía que en esos momentos el tiempo era vital. Por ello, tras no encontrar al personal de emergencias, tomó unos salvavidas y, sin dudarlo, junto a Kevin Ramírez, se lanzó a rescatar a aquella persona que luchaba desesperadamente contra la corriente, hasta lograr llevarla a salvo a la orilla.
El reto de guiar a una nueva generación a unos Juegos Olímpicos
Aquella anécdota demostró que un líder en el futbol debe estar dispuesto a inspirar no solo más allá del balón, sino también en la vida misma. Ahora, bajo esta premisa, busca trasladar esos mismos valores como director técnico de la selección juvenil.
Hoy le toca demostrar el fruto de su esfuerzo con el Premundial Sub-20, el cual representa su primer gran reto. Tras tres años con entrenamientos y partidos en el CAR, así como giras por Europa, ahora será su momento de demostrar que México está listo para regresar a un torneo olímpico de futbol tras perderse París 2024.
Por el momento, ha arrancado con el pie derecho. En la fase de grupos inicial, tras sus victorias ante Antigua y Barbuda por 3-0 y Costa Rica por 2-0, ha asegurado su pase a los cuartos de final. El próximo 30 de julio buscará sellar el liderato del sector B cuando le toque medirse ante Guatemala por la tercera jornada del torneo.