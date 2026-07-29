ALL-STAR 2026: ¿Cómo logra la MLS que sus mejores figuras participen en el Juego de Estrellas?
Dentro de la cultura deportiva de los Estados Unidos está muy arraigado el Juego de Estrellas, encuentros en donde los mejores atletas de cada una de sus disciplinas compiten o entre ellos o haciendo equipo para demostrar el talento con el que cada uno de los deportes cuenta. Hoy le toca a la MLS enfrentar a la Liga MX en el All-Star Game.
Algunos han sido más exitosos que otros, como lo es la MLB, que con su Juego de Estrellas y el Home Run Derby logra que los fanáticos se emocionen cada que el encuentro se celebra, pero otros más como la NFL o la NBA siguen batallando para que las audiencias compren el producto, con constantes cambios en sus actividades para que se conviertan también en éxito.
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Dentro de esta clasificación se encuentra la MLS, que desde su creación en 1994 ha modificado el entretenimiento que ofrece para que termine por convencer a la audiencia. Los cambios pasan por encuentros entre conferencias, Estados Unidos vs el resto del mundo, enfrentamientos contra clubes europeos, y más reciente, un choque contra las estrellas de la Liga MX.
A pesar de los cambios, la liga estadunidense aun no genera ese choque entre la élite de ambas competencias, pues en muchas ocasiones los mejores futbolistas del equipo contrario no se presentan, como fue el caso de esta edición del 2026, en donde hasta 10 jugadores de Liga MX se bajaron a última hora de la convocatoria.
Asistencia obligatoria
La MLS vivía algo parecido en sus inicios, con los futbolistas poniendo por encima sus actividades oficiales con los clubes sobre un partido que sirve solo como exhibición, por lo que se decidió tomar medidas directas para que no continuaran las ausencias.
La liga norteamericana tiene la estricta regla de castigar con un partido de suspensión a los futbolistas que se ausenten del juego de estrellas sin consentimiento previo por parte de la MLS. Esto sucedió en 2018, cuando Zlatan Ibrahimovic debió acudir al All Star como representante del LA Galaxy, y al no hacerlo, sufrió una fecha de suspensión con su club, mismo caso que Jordi Alba y Lionel Messi con Inter de Miami el año pasado.
En aquella ocasión el comisionado de la liga, Don Garber, señaló que aunque es una política estricta y estaba siendo revisada, era una regla que se tiene desde hace tiempo y funciona para evitar este tipo de bajas que terminen afectando al espectáculo.
“Desgraciadamente, tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el All-Star Game y hemos tenido que aplicarla. Ha sido una decisión muy difícil. Según las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el All-Star Game sin la aprobación previa de la liga no podrá competir en el siguiente partido de su club", señaló en un comunicado.
Figuras y ausencias para el 2026
La incentiva incluye también las demás atracciones que el juego de estrellas trae consigo, como son los juegos de habilidades, en donde futbolistas de la MLS y Liga MX compiten en pequeños retos como tiro al arco, voleas, o tiros al travesaño para sumar puntos y ser declarados ganadores. Futbolistas como Thomas Müller, Carles Gil, Evander, Heung-Min Son o Petar Musa son algunos de los participantes que tuvo la liga estadunidense este año.
Por parte de la liga mexicana son hasta 10 las ausencias que se tienen para la edición del 2026 con las bajas de último momento de: Keylor Navas y Nahuel Guzmán; los defensas Richard Ledezma y Bryan González; los mediocampistas Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Brian Rodríguez; y los atacantes Santiago Sandoval y Armando González.
Por ahora, la Liga MX no cuenta con un reglamento que obligue a los futbolistas a asistir al juego de estrellas como lo hace la MLS, pero si las relaciones entre ambas ligas continúan, para las siguientes ediciones sí que deberán aplicar algo similar para asegurar que sus mejores figuras se enfrenten a los rivales del norte.
¿Cuándo es el Juego de Estrellas MLS vs Liga MX?
El juego de las estrellas se llevará a cabo este miércoles 29 de julio desde el Q2 Stadium en Austin, Texas a las 18:00 horas del centro de México. El encuentro podrá verse de manera exclusiva por el servicio de streaming de Apple TV.