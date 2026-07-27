All-Star Liga MX vs MLS 2026: horarios y dónde ver el Juego de Estrellas
Las estrellas de la Liga MX y la MLS se vuelven a encontrar este miércoles 29 de julio, cuando ambas ligas se enfrenten en el Juego de Estrellas 2026, que se disputará en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
El duelo representará el quinto enfrentamiento entre ambas ligas bajo este formato y llegará después de que la MLS se impusiera 3-1 en la edición de 2025. La Liga MX buscará recuperar el protagonismo después de su contundente triunfo por 4-1 en 2024, en una serie que favorece a la MLS con tres victorias en cuatro partidos.
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El conjunto de la MLS tendrá ausencias importantes, entre ellas Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes no participarán tras el desgaste acumulado durante el Mundial 2026. La Liga MX también llegará con bajas respecto a su convocatoria original, por lo que su plantel fue ajustado antes del encuentro. Aun así, contará con figuras como Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Jesús Gallardo, Juan Brunetta y otros de los principales talentos del futbol mexicano.
El partido será una nueva oportunidad para que la Liga MX demuestre su nivel ante una MLS que ha incrementado su presencia internacional con la llegada de figuras de renombre. El encuentro, además, se disputará apenas unas semanas después de la Copa del Mundo 2026 y pondrá frente a frente a los mejores talentos disponibles de ambas competencias en un duelo que busca mantener la rivalidad futbolística entre México y Estados Unidos.
MLS All-Star Skills Challenge
Previo al Juego de Estrellas, se llevará a cabo el MLS All-Star Skills Challenge, el martes 28 de julio de 2026 a las 17:30, tiempo del Centro de México. Aquí, las principales estrellas de ambas ligas realizarán una competencia en pruebas de disparo, pases y goles, entre otras..
Canales de transmisión del All-Star Liga MX vs MLS 2026 Juego de Estrellas
El All Star Game 2026 podrá verse en México y Estados Unidos por Apple TV, con MLS Season Pass, además de Amazon Prime Video. Para Estados Unidos, en inglés, por Comcast Xfinity y en Argentina y Latinoamérica por DirecTV.
All-Star Liga MX vs MLS 2026 Juego de Estrellas: Fecha, horario y dónde ver
Miércoles 29 de julio
- 18:00 | Estrellas de la Liga MX vs. Estrellas de la MLS | Apple TV, Amazon Prime Video