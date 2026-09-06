Almeyda y Monterrey desafían a Mohamed y Toluca: la final de la Leagues Cup tiene sabor argentino
La final de la Leagues Cup 2026 tendrá duelo de técnicos argentinos. Este domingo 6 de septiembre Matías Almeyda llevará a su Monterrey contra el Toluca de Antonio Mohamed, el equipo más dominante del futbol mexicano en lo que va del año. Para ambos equipos será su primera final en la historia del torneo, pero las circunstancias de cada uno no podrían ser más distintas. Mohamed llega con un equipo que lo ha ganado casi todo; Almeyda lleva apenas tres meses en el cargo y ya está peleando un título.
El contexto de Toluca es difícil de imaginar. Los Diablos Rojos llegaron a esta final convertidos en el equipo más ganador del futbol de la región: campeones de la Liga MX en el Apertura 2025, campeones de la Concachampions 2026, tras vencer a Tigres en penales en una final histórica, y ahora en la última instancia de la Leagues Cup.
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Toluca, de la mano de un Mohamed crítico
Mohamed construyó en Toluca un proyecto que funciona como reloj: sólido defensivamente, letal en ataque con figuras como Paulinho y Federico Viñas, y con una mentalidad ganadora que se nota en cada partido. El Turco llegó a la final después de golear 2-0 al León en semifinales, en un partido donde los Diablos nunca estuvieron en peligro. "Estamos en otra final y eso no es fácil. Fuimos muy superiores al rival", dijo Mohamed tras el partido. Es el favorito, y lo sabe.
Previo al encuentro, Mohamed se extendió más allá de los futbolistico, al criticar que tanto la Final ante Rayados, como el partido por el tercer lugar entre León y América se jueguen en el mismo estadio. "Es inaceptable", criticó el estratega de los Diablos.
Almeyda da resultados inmediatos a Rayados
Monterrey llega por un camino completamente distinto, y ahí está la historia de esta final. Almeyda asumió el cargo en junio, con apenas tres meses de trabajo encima, y ya se metió en la definición de un torneo internacional. Los Rayados avanzaron de la forma más dramática posible: empate 2-2 ante América en los 90 minutos y clasificación 5-4 en penales, con Lucas Ocampos como gran protagonista al participar directamente en los dos goles del equipo. Diego Rossi, el uruguayo, fue otra de las piezas clave en el camino a la final.
Almeyda no escondió el orgullo de lo logrado: "Uno compite siempre para llegar a las finales. En tres meses lograr una final nos marca el camino correcto. Más allá de los penales, estoy muy contento por todo lo hecho en este torneo".
El duelo entre los dos técnicos es el gran eje de la noche. Mohamed es uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano, con un Toluca que funciona como una máquina bien aceitada y que llega al partido sin margen de presión porque ya tiene los títulos más importantes del año en la bolsa. Almeyda es el retador, el que llega con menos tiempo de trabajo, con un equipo que se construyó sobre la marcha y que en estas semanas mostró carácter y solidez mental para llegar hasta aquí. Los dos son argentinos, los dos conocen la presión de las finales, y los dos quieren el mismo trofeo.
El ganador, además, se lleva algo más que el título. El campeón de la Leagues Cup 2026 obtiene un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, lo que le da a este partido un peso adicional de cara al calendario internacional. Para Toluca sería otro título que engrosa un año histórico; para Monterrey sería la confirmación de que el proyecto de Almeyda va en serio desde el primer día.
Este domingo, en el Shell Energy Stadium de Houston a las 19:15 horas del centro de México, Almeyda buscará el golpe que lo instale definitivamente en el mapa del futbol mexicano. Mohamed buscará redondear el año más completo de su gestión en Toluca. Hay un trofeo en juego, hay dos técnicos argentinos con hambre y hay un partido que promete. La Leagues Cup tendrá su campeón esta noche.