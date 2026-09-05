Mohamed explota contra Leagues Cup: “Inaceptable” jugar la Final y 3er lugar en misma cancha
Antonio Mohamed, técnico del Toluca, no ocultó su molestia con la organización de la Leagues Cup por la decisión de disputar el partido por el tercer lugar y la Final el mismo día y en el mismo estadio, una situación que, a su consideración, puede perjudicar las condiciones del terreno de juego para el duelo por el campeonato.
El Shell Energy Stadium de Houston será sede de ambos encuentros este domingo. Primero se enfrentarán León y América por el tercer lugar y, unas horas después, Toluca y Monterrey definirán al campeón del torneo. Para el entrenador de los Diablos Rojos, resulta poco entendible que una Final se dispute sobre una cancha que previamente habrá soportado otro partido.
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“Quiero hacer un párrafo aparte, que mañana se juegan dos partidos juntos. La verdad, inaceptable de mi parte, pero bueno, lo tenemos que hacer nosotros”, manifestó Mohamed, quien dejó claro que la situación no depende de los equipos y que deberán adaptarse a las condiciones establecidas por la organización.
El argentino reconoció que actualmente el campo se encuentra en buenas condiciones, pero su preocupación está en el desgaste que pueda sufrir durante el primer partido. “Esperemos que pueda llegar igual a la Final el campo de juego para que se pueda ver un gran espectáculo”, señaló el estratega del Toluca, quien espera que el terreno no sea un factor que afecte el desarrollo del encuentro.
Así, además de la disputa por el título entre Toluca y Monterrey, uno de los temas que estará bajo la lupa será el estado de la cancha después del duelo por el tercer lugar. Mohamed dejó clara su postura y ahora espera que, pese a la peculiar programación de la Leagues Cup, el terreno de juego esté en las mejores condiciones posibles cuando llegue el momento de definir al campeón.