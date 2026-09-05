¡AL TURCO NO LE GUSTÓ LA ORGANIZACIÓN DE LA LEAGUES CUP!🤯🤯🤯



🗣️"Mañana se juegan dos partidos juntos, inaceptable de mi parte. Cuatro aficiones juntas, un partido de tercer y cuarto puesto con 40º de calor a las 5 de la tarde, cancha pisoteada para la final. No me parece una… pic.twitter.com/PYysldohvS