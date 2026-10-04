Álvaro Fidalgo tras el 3-0 ante EU: "Los errores de todos, al final, en este nivel se pagan"

Álvaro Fidalgo reconoció el dolor que dejó la derrota de la Selección Mexicana por 3-0 ante Estados Unidos en partido amistoso. En declaraciones para Amazon Prime, el mediocampista señaló que los errores y la desesperación después del primer gol terminaron por cambiar un encuentro que, desde su perspectiva, había comenzado bien para México.

“Los errores de todos, al final, en este nivel se pagan. Es una derrota muy dolorosa”, expresó al término del encuentro.

Todavía con el resultado reciente, Fidalgo admitió que era complicado realizar un análisis inmediato de lo sucedido. Sin embargo, identificó un cambio en el funcionamiento del equipo a partir de la primera anotación estadounidense: México perdió la calma y buscó atacar de una manera más directa, dejando atrás el dominio que había mostrado al inicio.

Fidalgo explicó qué cambió tras el primer gol de Estados Unidos

Para el mediocampista, el arranque del partido ofrecía una sensación distinta a la que terminó dejando el marcador. Su explicación apuntó a la forma en que el equipo reaccionó al verse en desventaja.

“Empezó muy bien el partido, creo, para el equipo. A raíz del primer gol creo que empezamos a caer un poco en la desesperación, en fallar. Intentamos ser muy directos cuando estábamos dominando muy bien al principio”, declaró.

Fidalgo habló de responsabilidad colectiva al referirse a las equivocaciones que costaron en el resultado. No señaló a un compañero en particular y subrayó que, ante un rival de este nivel, los errores tienen consecuencias.

El 3-0 dejó al mediocampista con pocas dudas sobre la magnitud del golpe, aunque consideró que las conclusiones más detalladas debían llegar después, con mayor calma.

“Difícil después de un tres a cero. Difícil ahora, en caliente, hacer tu análisis”, reconoció.

“Duele muchísimo”, pero el proceso acaba de empezar

Fidalgo también puso la derrota en el contexto de un proceso que apenas comienza. Para el seleccionado mexicano, eso no disminuye el dolor del resultado ni cambia la necesidad de corregir.

“Obviamente, el proceso acaba de empezar. Esto duele muchísimo. Es una derrota que no se puede repetir, pero acaba de empezar el proceso”, afirmó.

La siguiente oportunidad para responder llegará el martes, cuando México dispute otro duelo amistoso ante Chile. Fidalgo señaló que el equipo necesita pasar página, mostrar otra cara y continuar su crecimiento después de la caída de hoy.

“El martes tenemos otro partido. Hay que dar la vuelta a la página, otra cara y, a partir de ahí, seguir creciendo. No queda otra”, finalizó.