¡Noche de terror! México cae 3-0 con Estados Unidos tras errores garrafales

Rafael Márquez perdió su primer clásico como seleccionador de México. Estados Unidos ganó 3-0 en Glendale, Arizona, ante una grada mayoritariamente favorable al Tri. El marcador terminó lejos de lo que sugería el arranque mexicano: durante casi media hora, el equipo presionó la salida rival y jugó buena parte del tiempo en campo contrario.

A los tres minutos, Roberto Alvarado recibió por la derecha y envió un pase al centro del área para Santiago Giménez, quien se enredó con la pelota y no pudo rematar. México mantuvo la iniciativa, aunque le costó convertir sus llegadas en tiros a portería. Luis Romo disparó desviado y la defensa estadounidense bloqueó otro intento suyo.

El partido cambió al 28. Raúl Rangel no pudo retener un centro de Gio Reyna y Julian Hall encontró la pelota cerca del arco para empujarla: Estados Unidos se adelantó 1-0. El delantero estadounidense marcó por tercer partido consecutivo desde su debut con la selección mayor.

México buscó responder antes del descanso. Diego Campillo rozó el empate con un disparo al 35 y Giménez tuvo otra ocasión al 44. Después de que Diego Kochen tocara la pelota en el área, el delantero mexicano remató desde muy cerca, pero su tiro salió por un costado. El Tri se fue al vestidor con cuatro remates y ninguno entre los tres postes.

Márquez hizo dos cambios para comenzar la segunda parte: Luis Chávez y Mateo Chávez entraron por Romo y Jesús Gallardo. Al 58, Kochen desvió un remate de volea de Alvarado. Fue la ocasión más exigente que tuvo el portero estadounidense.

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Cuatro minutos después, Cavan Sullivan interceptó un pase de Rangel fuera del área y disparó de zurda desde lejos: Estados Unidos amplió la ventaja a 2-0. El joven de 17 años anotó su primer gol con la selección mayor. Gilberto Mora, de la misma generación, no estuvo disponible por molestias en el tobillo; el Chucky Lozano también quedó fuera por lesión.

México perdió a Mateo Chávez al 67. El lateral, que había entrado al descanso, recibió la roja después de golpear en el rostro a Sebastian Berhalter durante una discusión. Al 72, Giménez salió entre abucheos y Armando González entró ovacionado. El delantero del Porto no marca con el Tri desde septiembre de 2025.

Con México reducido a diez, Malik Tillman cerró el marcador al 84. Campillo no pudo controlar un balón en la salida, Tillman ganó la posición y definió dentro del área para el 3-0. Márquez, que perdió el invicto, buscará su primera victoria el martes ante Chile, en Los Ángeles.