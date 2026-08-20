Amazon Prime transmitirá al Tri: cuatro años, 38 partidos y una apuesta que cambia de escala
Una noche cualquiera de Liga MX basta para entender lo que Amazon está construyendo. No hace falta una final. Puede ser un partido de temporada regular entre Chivas contra Cruz Azul. Miles de salas y miles de teléfonos se encienden al mismo tiempo para seguir a al Rebaño a través de Prime Video. En uno de esos partidos, la plataforma registró 3.5 millones de dispositivos únicos conectados a una misma señal.
Para Gustavo Coelho, Sports Business Lead para Latinoamérica de Amazon, ese número no es sólo una cifra de audiencia. Es la prueba de que algo cambió en la manera en que México consume futbol.
“Estamos muy satisfechos con los resultados que tuvimos con Chivas”, dice Coelho en entrevista con Sports Illustrated. El cruce ante Cruz Azul, agrega, “fue un resultado increíble para nosotros”. La expectativa ahora es que esa marca se mantenga en crecimiento.
El número, en otras palabras, no fue un punto de llegada. Fue la prueba de concepto. Y ahora viene El Tri.
Amazon acaba de firmar un acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol para transmitir los partidos de la Selección durante los próximos cuatro años: 38 encuentros que representan una escala completamente distinta para la plataforma.
Coelho lo define como “un contenido absolutamente especial para los aficionados”. Hay, además, una diferencia que revela el tamaño de la apuesta. Con Chivas, Prime Video trabajó de la mano de Chivas TV. Con la Selección Mexicana, toda la producción estará por primera vez bajo responsabilidad directa de Prime Video.
La narración y los comentarios todavía no tienen nombres definidos. “No tengo respuesta para eso todavía”, admite Coelho. “Pero vamos a trabajar para tener un contenido que las personas quieran ver”.
Ahí está una de las claves de la estrategia: Amazon no quiere limitarse a ser la pantalla donde aparece el partido. Quiere controlar la experiencia alrededor de él.
La filosofía que Coelho describe es sencilla: mirar primero al usuario y después a la competencia. “Si hacemos un buen trabajo, no necesitamos pensar tanto en lo que los otros van a hacer, porque sabemos que las personas van a venir”.
Por eso, cuando se le pregunta si Amazon buscará los derechos de algún otro equipo en la actual ventana de negociación, su respuesta es clara: “No quiero especular”. Pero enseguida aporta un dato que funciona como una pista: cada vez más aficionados de otros equipos sintonizan los partidos de Chivas en Prime Video.
Para Coelho, ese es el verdadero indicador del éxito. Chivas, resume, “es un caso global de éxito de Prime Video”.
La Selección representa ahora la siguiente prueba. La apuesta, además, no termina en México. Amazon está construyendo un portafolio deportivo para toda Latinoamérica que incluye propiedades como la NBA, Chivas y futbol brasileño, pero también una combinación de derechos exclusivos y canales distribuidos dentro de Prime Video.
En una misma plataforma conviven contenidos propios y señales como ViX, Fox, NBA y NFL. Esa flexibilidad, explica Coelho, permite construir “el mejor portafolio posible” para cada usuario.
Y detrás de esa expansión aparece inevitablemente el Mundial. Coelho no necesita estadísticas para explicar el poder del futbol mexicano. Le basta con recordar lo que vio durante el torneo: las calles, los estadios, las reuniones y una afición que convierte cada partido de la Selección en un acontecimiento que trasciende la cancha.
“Es algo que mueve a la gente”, dice. Esa certeza ayuda a explicar la dimensión del nuevo acuerdo: 38 partidos, cuatro años y una producción propia para un equipo que, en palabras de Coelho, representa “un contenido que todos los mexicanos quieren ver”.
Pero Amazon no quiere quedarse en la compra de derechos. La empresa anunció que invertirá más de 2 mil millones de dólares en Latinoamérica entre 2027 y 2030 para producciones originales locales, contenido adquirido producido localmente y derechos deportivos en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.
En los primeros ocho meses de 2026, 20 millones de hogares de toda América Latina se conectaron para disfrutar eventos deportivos en Prime Video, una cifra superior a la registrada durante todo 2025. En términos publicitarios, la plataforma estima haber alcanzado a más de 60 millones de aficionados en la región durante este año.
“La inversión que estamos realizando no se limita a los derechos de transmisión; también estamos invirtiendo en calidad, en acceso y en la convicción de que los aficionados de esta región merecen una experiencia de primer nivel mundial”, afirma Coelho.
La frase que mejor resume el momento de Amazon, sin embargo, no habla de millones ni de contratos. Habla de futuro. “Esto apenas comienza”.
Primero fue Chivas. Ahora es la Selección.
Y mientras en algún estadio de la Liga MX los dispositivos vuelven a encenderse para seguir al Guadalajara, Amazon prepara una pantalla mucho más grande: la que aparecerá cada vez que juegue El Tri.
La diferencia es que esta vez no sólo habrá que contar cuántos mexicanos miran. También habrá que medir cuánto puede crecer una plataforma cuando decide que el futbol ya no es sólo un contenido dentro de su catálogo, sino una parte central de su estrategia.