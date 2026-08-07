América arranca con autoridad en la Leagues Cup y vence 3-1 a San Diego FC
América comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026 al imponerse 3-1 a San Diego FC, en un encuentro que las Águilas encaminaron desde la primera mitad gracias a su contundencia ofensiva.
El cuadro azulcrema no tardó en hacerse presente en el marcador. Apenas al minuto 11, Brian Rodríguez apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto mexicano en los primeros compases del encuentro.
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América mantuvo la presión y encontró recompensa nuevamente al 33’, cuando Erick Sánchez amplió la diferencia con el segundo tanto de la noche. Antes del descanso llegó otro golpe para San Diego FC: Isaías Violante apareció al 45’ para colocar el 3-0 y mandar a las Águilas al vestidor con una cómoda ventaja.
San Diego intenta reaccionar
Con tres goles de diferencia, América afrontó la segunda mitad con el marcador bajo control, mientras San Diego FC buscaba alguna oportunidad para meterse nuevamente en el encuentro.
El conjunto estadounidense finalmente encontró el descuento al minuto 63 por conducto de Luca Bombino, quien puso el 3-1 y redujo la distancia.
Sin embargo, la reacción no fue suficiente. América administró la ventaja durante el tramo final y evitó que San Diego pudiera acercarse nuevamente en el marcador.