Leagues Cup 2026: Partidos, sedes en México, y calendario, todo lo que debes saber
La cuarta edición de la Leagues Cup está por comenzar con un nuevo torneo que enfrenta a lo mejor de la MLS contra la Liga MX, en un intento más por acrecentar la rivalidad entre las dos mejores ligas que ofrece la CONCACAF.
La jornada 1 de la Leagues Cup 2026 inicia este martes con los encuentros entre Columbus Crew vs Atlas y FC Cincinnati vs Pachuca, en una edición que tendrá por primera vez cuatro partidos celebrados en México, con América, Tigres y Toluca por doble partida los que gozarán de la localía.
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De los 62 partidos que se celebrarán esta edición, cuatro de ellos se llevarán a cabo en tierras mexicanas: Toluca vs Seattle Sounder y FC Dallas, América vs San Diego y Tigres vs Vancouver Whitecaps, esto después de las constantes quejas por parte de los equipos mexicanos sobre celebrar únicamente el torneo en los Estados Unidos.
El formato para la edición del 2026 seguirá siendo el mismo que en el torneo anterior, con 18 equipos de cada liga jugando tres partidos en contra del rival del país, con los cuatro mejores sembrados de cada bando en la tabla general pasando a la siguiente etapa; a partir de ahí se jugarán los cuartos, semis, partido por el tercer lugar y la gran final.
Ambas ligas tendrán un parón de 15 días antes de regresar a sus actividades locales, con los partidos de eliminación directa siendo jugados entre semana para no detener por más tiempo la ya iniciada MLS y la Liga MX, que apenas va en la jornada 3 del Apertura 2026.
El mayor incentivo para los equipos tanto de Liga MX como MLS es que los primeros tres lugares del certamen estarán consiguiendo un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, que a su vez estará entregando un pase al Mundial de Clubes a quien termine levantando el trofeo.
Los campeones anteriores
A partir del 2023 la Leagues Cup se volvió un torneo oficial avalado por la FIFA, y desde ese momento, solamente los equipos de la MLS se han coronado campeones. En 2023 lo hizo el Inter de Miami con el recién llegado Lionel Messi; para 2024 fue el Columbus Crew quien venció a LAFC; y para 2025 el Seattle Sounders derrotó al finalista por segunda ocasión, Inter Miami. En las últimas tres ediciones los mejores tres equipos del torneo han sido únicamente estadunidenses.
La Leagues Cup viene celebrándose desde 2019, y durante sus dos ediciones no oficiales fueron los cuadros de la Liga MX los que se alzaron con la copa. En 2019 lo hizo Cruz Azul sobre Tigres, y en 2021 fue León el que se impuso sobre Seattle.
Comienza la cuarta edición oficial
Los partidos de la fase regular se llevarán a cabo del martes 4 de agosto hasta el jueves 13 del mismo mes, con la final celebrándose el domingo 6 de septiembre:
Jornada 1
- Cincinnati vs Pachuca
- Columbus Crew vs Atlas
- Charlotte FC vs Pumas
- Minnesota United vs Juárez
- Tigres vs Real Salt Lake
- Vancouver Whitecaps vs Atlante
- Inter Miami vs Atlético San Luis
- Monterrey vs Orlando City
- Nashville vs León
- Dallas vs Querétaro
- Toluca vs Seattle Sounders
- LAFC vs Guadalajara
- NYC vs Santos Laguna
- Cruz Azul vs Philadelphia Union
- Chicago Fire vs Necaxa
- Austin vs Tijuana
- América vs San Diego
- Portland Timbers vs Puebla
Jornada 2
- Charlotte vs Atlas
- Columbus vs Pachuca
- Cincinnati vs Pumas
- Tigres vs Minnesota
- Vancouver vs Juárez
- Orlando vs León
- Inter Miami vs Monterrey
- Guadalajara vs Dallas
- Real Salt Lake vs Atlante
- Toluca vs LAFC
- Seattle vs Querétaro
- Philadelphia vs Necaxa
- Cruz Azul vs NYC
- Chicago Fire vs Santos
- Nashville vs Atl San Luis
- Austin vs Puebla
- San Diego vs Tijuana
- América vs Portland
Jornada 3
- Columbus vs Pumas
- Charlotte vs Pachuca
- Cincinnati vs Atlas
- Minnesota vs Atlante
- Real Salt Lake vs Juárez
- Tigres vs Vancouver
- Inter Miami vs León
- Orlando vs Atl San Luis
- Monterrey vs Nashville
- Toluca vs Dallas
- San Diego vs Puebla
- LAFC vs Querétaro
- Seattle vs Guadalajara
- Philadelphia vs Santos
- NYC vs Necaxa
- América vs Austin
- Cruz Azul vs Chicago Fire
- Portland vs Tijuana