El gol de Nehuén Benedetti decidió el partido, pero la bronca del minuto 84 marcó el cierre. América perdió 1-0 ante New York Red Bulls en el Sports Illustrated Stadium, en un amistoso de fecha FIFA que se interrumpió por una pelea y dejó tres expulsados por equipo.

Las Águilas afrontaron el encuentro con un cuadro alternativo y Miguel Borja al frente del ataque. En un partido de pocas ocasiones, Benedetti rompió el empate al minuto 58. América buscó el 1-1, pero le faltó precisión en el último tramo de la cancha y el marcador ya no se movió.

De una disputa por el balón a seis tarjetas rojas

Al minuto 84, Borja disputó el balón con un rival y la jugada derivó en una serie de empujones. En cuestión de segundos se sumaron más futbolistas y hubo golpes entre jugadores de ambos equipos. Ramón Juárez, Emilio Lara y Dagoberto Espinoza por América, y Andy Rojas por New York Red Bulls, estuvieron involucrados en el altercado.

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El árbitro detuvo el encuentro durante varios minutos y mostró seis tarjetas rojas, tres para cada equipo. Tras la reanudación, América tuvo los últimos minutos para buscar el empate, pero New York Red Bulls sostuvo la ventaja que Benedetti había conseguido en el segundo tiempo.